舞台平面設計棄機關 安全至上 林家謙紅館演唱會人手操控轉場景

【明報專訊】MIRROR上月28日舉行第4場紅館演唱會發生墜屏嚴重意外，擊傷兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）與張梓峯，其中阿Mo仍然留醫。政府在意外後展開調查，並對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施。林家謙是MIRROR意外後首名再踏足紅館開演唱會的歌手，6場演唱會昨晚開鑼，大會配合措施刪減升降台設計，刪去懸吊機械裝置等，現場見工作人員用人手操控轉景及搬運鋼琴，觀眾席傳出笑聲。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

林家謙6場演唱會昨晚在紅館舉行首場演出，舞台設計簡約為主，中央位置有巨型眼鏡道具，配合林家謙的形象，還有兩座黑白鋼琴。

一身白色裝束自行步上台

演唱會約8時35分開始，一身白色裝束打扮的林家謙緩緩從台下步上台，行至鋼琴自彈自唱《一人之境》，為演唱會揭開序幕。他演唱時，頭頂上裝有大型投射屏幕，播放林家謙唱歌畫面。他唱完後走到台下換衫，其間一眾工作人員合力快速搬走白色鋼琴，並放在樓梯旁，同時搬出兩塊巨型圓形白色屏幕，裝在眼鏡位置用作投射效果。觀眾見此情景傳出笑聲，完成「人手操控轉場景裝置」後，便唱出《doodoodoo》。之後又搬出僅幾級高的透明樓梯，他站在梯級上唱《夏之風物詩》。捧場嘉賓有鄧麗欣、森美、艾粒、馮允謙等。

粉絲：企着唱歌已足夠

林家謙昨午抵達紅館後台參與拜神儀式，誠心上香祈求一切順利。數百粉絲一早到紅館外排隊買紀念品，有粉絲派發3000把應援扇。問到一名女粉絲，有否擔心林家謙演唱會未能如期舉行？她說都有擔心，現在舉行好開心，到紅館睇騷亦沒有陰影。一男一女粉絲穿著日式服裝，配合林家謙《夏之風物詩》歌曲，他們對演唱會能否舉行抱隨緣態度，就算沒有舞台機關，只要林家謙企着唱歌已足夠，不郁動都可以，用燈光及視覺效果配合。

政府於意外後對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括「要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士」、「暫停使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械裝置」及「租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查租用人加設的機械裝置以確保其安全性」。

道具放舞台 或影響觀眾視線

大會表示已因應3項短期限制措施，在舞台設計上作出調整，包括刪減了不少升降台設計項目，以及刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械裝置。部分為林家謙的獨特設計，都未能呈獻給觀眾。在配合措施下，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現的舞台道具，因此要長期放在舞台上，或有機會短時間影響部分觀眾的視線，希望觀眾明白及體諒。大會稱舞台上的機械裝置均獲康文署同意的合資格人士檢查以確保其安全性，所有改動均由舞台工程專業測量師最後簽署報告為準。

大會稱贊助商加送保險

大會透露自月初收到政府通知後已作出應變措施，籌劃進度上未受太大影響，康文署亦未有因MIRROR騷意外而遲交場。大會稱︰「每次演唱會，我們都做足百分百安全措施，確保台前幕後安全，並非今次才加強保護表演者及製作人員的安全。」至於是次演唱會的保險承辦有否因事故受影響？大會稱沒有，表示主辦單位為所有台前幕後工作人員購買保險外，演唱會的贊助「AIA保險」更向各人送多一份保險。

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