《明日戰記》內地票房衝破4億 古天樂：下次炮製太空大戰科幻片

【明報專訊】古天樂（古仔）監製及主演電影《明日戰記》，早前到內地積極宣傳，票房近日收逾4億人民幣。

古仔返港後亦落力為電影造勢，昨日聯同導演吳炫輝出席香港電腦通訊節宣傳活動，在台上跟現場觀眾大玩該片主題手機遊戲。吳炫輝首次試玩成績不錯，令古仔大為驚訝，大讚吳炫輝是手遊天才，自嘲每次玩都會死，故怕獻醜不敢即席試玩。古仔頒獎給試玩觀眾時，透露在檢疫隔離期間曾與其中一人在網上交流，對方更唱歌給他聽。

優先場反應熱烈

古仔與吳炫輝在台上分享拍攝《明日戰記》的點滴。古仔表示拍攝該片的最大得着，就是學識堅持不放棄，遇到很多問題都盡量靠自己解決，不依賴別人，這樣才可以令香港電影不斷成長。古仔透露下次會再向高難度挑戰，炮製以太空大戰為背景的香港科幻片。

《明日戰記》本月25日（下周四）在港上映，昨日至明日共有125場優先場，看戲院的售票情况，不少場次都顯示滿座，反應熱烈。電影公司昨日宣布IMAX版本於本月25日同步上映，古仔說：「可以在IMAX上映，我哋當然非常開心，在IMAX制式下，更能細緻地欣賞到《明日戰記》整個團隊的製作心血。」

記者：林祖傑