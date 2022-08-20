黃嘉樂愛的宣言整喊自己 新娘江惠賢收奶奶金豬牌要生夠6個

【明報專訊】43歲黃嘉樂與拍拖5年的攝影師女友江惠賢（Samantha）昨日結婚，黃嘉樂的星級兄弟團陣容強勁，有「鐵馬家族」成員馬國明、唐詩詠及林子善外，還有許家傑、楊潮凱等。早上接新娘儀式，新娘Samantha穿著中式裙褂，戴上奶奶送的6隻金豬牌頸鏈，笑言如果奶奶想的話，就生6個小朋友。黃嘉樂表示講愛的宣言時，與太太忍不住喊，感謝太太令他變得開朗。

記者：林祖傑、柯美

攝影：鍾偉茵

黃嘉樂昨晨在兄弟團馬國明、唐詩詠、許家傑、楊潮凱、林子善、李天翔及陳偉洪陪同下，到酒店接新娘。穿中式裙褂的Samantha身上共有4對龍鳳手鐲、6隻金豬牌頸鏈，以及金戒指、金耳環，行頭十足。一對新人晚上在酒店舉行婚宴筵開21席，跟親友分享喜悅。

兩卡鑽石婚戒閃爆全場

昨午黃嘉樂與Samantha會見傳媒，新娘穿低胸性感婚紗，右手臂露出紋身，手上戴兩卡鑽石婚戒，一對新人應傳媒要求甜蜜咀嘴。黃嘉樂與太太十指緊扣接受訪問，他表示前晚緊張難以入睡，Samantha則表示忙到沒時間睡覺，「要上頭，又要修改座位表，因疫情關係，賓客要分三四間房坐，所以預了今（昨）晚忙到沒時間吃東西」。黃嘉樂表示接新娘不覺得辛苦，反而開心及如釋重負，終於抱得美人歸。他稱太太惜他及替他肉痛，大部分遊戲指定由兄弟團做。當說愛的宣言時，他不單整喊太太，連自己也忍不住喊幾次，他說：「太太令我改變很多，我以前『啞』的，現在開朗很多，眼界擴闊，人際關係都好了。」

拍畢新劇蜜月旅行

黃嘉樂由於要拍新劇《本尊就位》，只有3日婚假，待拍完劇才計劃蜜月旅行。造人方面，他看太太意願。問Samantha計劃生多少個小孩？她說：「睇奶奶喜歡。（奶奶送金豬牌有6隻金豬，可能想你生6個？）那就生6個吧。」黃嘉樂笑說：「我要很努力工作了。」提到右手臂紋身？Samantha說：「已盡量揀件有袖的婚紗遮掩，沒所謂，這個紋身跟了我接近20年。」

馬國明花3小時整「韓仔頭」

唐詩詠、馬國明及林子善齊受訪，林子善表示接新娘過程相當順利，因他們刻意遲到，在不能錯過吉時下，很多遊戲都不用玩。問馬國明有否趁機取經？他說：「沒有，如果是我，會將遊戲刪晒，因為我有遊戲恐懼症。」他透露為整「韓仔頭」，凌晨3時開始整了3小時，但仍不及新郎黃嘉樂靚仔。唐詩詠笑說：「他換這個髮型，我認不出是馬國明，還以為他是18歲小鮮肉。」馬國明女友湯洛雯、林子善太太都會到場，問感情未有着落的唐詩詠會否在婚宴上尋找另一半？她說：「不會，都是那些人！」

湯洛雯豪言贈男友附屬卡

湯洛雯（靚湯）昨晚參加婚宴，跟馬國明同接受訪問。對男友整「韓仔頭」又染髮，她澄清不是她出的主意，大爆馬國明最近愛扮靚，可能想在婚宴結識姊妹團，她開心跟男友見「鐵馬兄弟」。馬國明解釋之前因疫情沒帶女友見「鐵馬兄弟」，可惜鄭嘉穎有工作在身未能參加婚宴。馬國明日前稱給靚湯附屬卡，正如他跟媽咪開聯名戶口，代表最親的關係？靚湯隨即豪氣說要反過來贈馬國明附屬卡。

林夏薇表示早答應參加婚宴，故日前拍《寵愛Pet Pet》中暑，也要到場沾喜氣。昨晚還有汪明荃、劉佩玥與徐榮等到場恭賀一對新人。

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