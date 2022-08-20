【開箱】《扮工獵人》 暑假睇動作片就是要爽

【明報專訊】影視串流平台Disney+上周公布今年第三季財政報告，訂戶人數首次超越競爭對手Netflix，後者豈能坐以待斃？剛於本月12日上架新片《扮工獵人》（Day Shift），請來金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）、《非常盜》男星戴夫法蘭高（Dave Franco）及饒舌歌手Snoop Dogg扮演吸血鬼獵人，戲中飛車、槍戰、爆破等動作場面統統不缺，絕對適合暑假欣賞，貪其不用思考，刺激爽快就夠。

上架三日收視稱冠

繼《超能計劃》後，占美霍士相隔兩年再跟Netflix合作《扮工獵人》，新片由曾任《殺神John Wick 2》及《狂野時速9》等特技人的J.J.派利（J.J.Perry）首次執導，故事講述吸血鬼獵人巴德（占美霍士飾）為了賺錢養家，不惜違抗獵人公會守則，在加州鬧市大開殺戒，結果惹怒了財雄勢大的女吸血鬼奧黛莉（卡拉蘇薩飾），難免決一死戰。

Netflix動作片《灰影人》贏盡口碑，《扮工獵人》亦不遑多讓，上架短短三日，累計觀看時數已超越5651萬，甫推出即登上英語電影收視榜冠軍。兩片其實大同小異，都是劇本簡陋，破綻甚多，導演只顧經營動作場面，至於故事合理與否？早已拋諸腦後。

占美霍士在《扮工獵人》飾演主角巴德，表面上是加州聖費南度谷區的泳池清潔工人，真正身分卻是吸血鬼獵人，靠斬妖除魔賺取收入，卻因他性格衝動且獨斷獨行，屢次違反吸血鬼獵人公會守則，結果遭開除會籍，就算殺掉吸血鬼，亦難以賺取合理回報。

《黑超特警組》方程式

巴德生活拮据之餘，還得面對分居妻子喬瑟計劃偕女兒佩姬搬離谷區，隨時父女分離的慘况。為令前妻回心轉意，他必須在一周內籌得巨款，唯有向舊拍檔「老約翰」（Snoop Dogg飾）求助，後者向公會求情，終獲網開一面，巴德重新入會，但狩獵過程必須由公會職員賽斯（戴夫法蘭高飾）全程監視，避免重蹈覆轍。巴德與賽斯這對獵人老手和新丁拍檔，難免令人聯想起荷李活傳統odd couple組合如《黑超特警組》，分別在於敵人是吸血鬼還是外星人而已。

電影分成兩條主線發展，一是巴德努力獵殺吸血鬼賺錢，其中一名刀下亡魂，正是《夜媽媽行動》墨西哥女星卡拉蘇薩（Karla Souza）扮演吸血鬼頭目奧黛莉的女兒，於是另一主線便落在奧黛莉追查巴德下落，誓報殺女之仇。她在谷區經營地產生意，貌似正經商人，暗地聚集不同族群吸血鬼，伺機取代人類統治加州。

大量吸血鬼片彩蛋

《扮工獵人》壓軸一場正邪大戰，巴德為營救遭奧黛莉綁架的妻女，原本打算獨闖龍潭，多得被吸血鬼咬傷的賽斯死而復生，變成半人半吸血鬼的「幽靈刺客」，加上一身西部懷舊牛仔造型的老約翰出手相助，終於扭轉頹勢，邪不勝正收場。作為一部動作片，飛車、槍戰、爆破場面拍得緊張刺激，大部分觀眾已經收貨，遺憾的是劇本粗疏，白白浪費了吸血鬼與獵人對決的題材，結局草草了事，令人搖頭嘆息。

事實上，編劇在對白內埋藏不少彩蛋，例如巴德聊到人類跟吸血鬼有何不同時，刻意提起「他們不是畢彼特，也不是《吸血新世紀》」，愛看同類電影如《吸血迷情》的觀眾自然會心微笑；又如在吸血鬼獵人公會的秘密基地內，牆上掛着巨型林肯畫像，明顯是向10年前上映《吸血鬼獵人：林肯》致敬，亦可見導演心思。