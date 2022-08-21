《痞子殿下》陳瀅花心思設計角色 周嘉洛望擺脫星爺影子創個人風格

【明報專訊】周嘉洛憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演金城安獲觀眾喜愛，成功入屋，更奪TVB最佳男配角，他受力捧擔正古裝劇《痞子殿下》男主角，劇集播映以來贏口碑及收視。周嘉洛與陳瀅接受《明報》專訪。提到首次孭重飛，又被外界評價演出有周星馳影子，周嘉洛表示沒刻意模仿或抄襲偶像周星馳，全因由細到大受對方的電影影響，不自覺入腦所致。他認為自己仍有很多不足之處，擔正演出壓力好大，希望透過人生歷練，創出自己一套演繹風格。陳瀅亦給予拍檔支持及鼓勵。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

現年26歲的周嘉洛2015年入讀TVB第28期藝員訓練班，翌年參與處境劇《愛‧回家之八時入席》開始為人認識，2017年拍《愛‧回家之開心速遞》飾演熊家廢青「金城安」，演出再受觀眾注目及讚賞，2019年憑該劇奪TVB《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角。去年拍攝《痞子殿下》首當男一，本月初開播以來贏得口碑及收視，不少觀眾覺得周嘉洛演出有周星馳影子。

「大家都姓周 應該一樣掂」

周嘉洛表示出道至今，都有不少人覺得他有周星馳（星爺）影子，其實本身無論說話語氣、態度及神情，都受偶像星爺1990年代的電影影響好大，他說：「第一次拍劇戲分很重，好擔心又好大壓力，就用最舒服自然方式演繹，就是星爺。你問我是不是抄？不是，但自己都覺得某些位相似，因為受他影響，有少少似上了身，但我不是想扮周星馳，小時候真的有想過，大家都姓周，應該一樣掂呀。」

獲拍檔鼓勵支持添信心

首次當古裝劇男主角，周嘉洛承認有很多不足之處，不介意觀眾對他的評論，現在演戲仍處於摸索階段，需要不斷學習和擁有更多人生歷練，相信將來能創出自己一套演繹風格。他感謝對手和監製的教路和鼓勵，會好好運用，「自覺今次做得不夠好，但沒有灰心，希望下部劇做得更好。陳瀅留意到我嫌自己做得不好，就跟我講『相信剪接、對自己要有信心、享受過程』。此劇有好多我的第一次，她勸我不要想太多，加上監製、JW（王灝兒）及朱敏瀚也給我支持，讓我有更多信心」。劇中他有場出浴露股戲，朱敏瀚自誇身形比他更好，周嘉洛搞笑說：「他一定贏，因試過在服裝間一齊換戲服，我見識朱敏瀚只穿內褲，他臀部有弧度又夠堅挺，真係無得頂。」

周嘉洛在《痞子殿下》飾演失寵落難四王子「紀威」，與陳瀅飾演的失憶公主「蠻儀」是經常吵鬧的歡喜冤家，表現自然投入。原來兩人差不多同期入行，卻是第一次合作。雖拍劇前互不認識零交流，經合作後現已變成不涉兒女私情的「男女朋友」，他相信變熟落後雙方不會戲假情真。

陳瀅提議原班人馬拍民初版

陳瀅表示大家合作愉快，想向監製提議原班人馬拍《痞子2》，故事背景設定在民初。重提拍劇有太多難忘趣事，陳瀅爆料稱，有次他們到元朗南生圍拍外景，中途由她駕車出外找洗手間，由於感到疲倦，回程就交由駕駛初哥周嘉洛負責，結果出事。周嘉洛說：「當日車上還有JW和朱敏瀚共4個人，返南生圍的窄路上迎面有一群單車駛近，我一心想讓路輕輕扭軚，突然車身猛烈震動及聽到幾吓『隆隆』巨響，原來架車『炒』上了側邊的小石壆，左邊兩條車胎都爆了，幸沒有撞欄杆，亦沒有揩花車身，事後賠錢給陳瀅整車和拖車走，又被他們嘲笑我駕駛技術差。」陳瀅知道周嘉洛為此事超級內疚，並沒嬲或責怪對方，每次提起大家都笑，反令他們更融洽及團結。

演粗魯角色 不擔心嚇走追求者

陳瀅一改以往斯文形象，劇中演粗魯又暴力的公主，她不擔心破壞形象嚇走身邊追求者，更花心思設計角色，「其實『蠻儀』是我演過眾多角色中最可愛的，她外表粗魯，內心卻是天真可愛，不是一般的嬌嗲。為讓觀眾看到我的戲路可以好濶，所以刻意將原來較薄和溫柔聲線調校，改為厚和沉實，對我是有難度，不過有人發現到，也是一種鼓勵」。陳瀅又自爆一直恨唱劇集主題曲或片尾曲，今次卻被周嘉洛捷足先登，令她非常妒忌，但避談對方唱功，只笑說有他的個人風格。她說：「當日他錄歌，我們都有探班支持，JW亦即場教周嘉洛。將來學唱歌的話，JW已應承教我。如果真的開《痞子2》，我無份唱主題曲就不拍！」

服裝：Harvey Nichols Hong Kong（周嘉洛）

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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