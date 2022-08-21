9月出新歌 袁偉豪：MV親自操刀 鄧萃雯無戲癮「想回饋社會」

【明報專訊】鄧萃雯（雯女）、袁偉豪昨日出席香港展能藝術會舉辦的電影《一路瞳行》慈善優先場，活動上與展能藝術家一齊唱歌。袁偉豪開心獲大會邀請，因他喜歡唱歌，最近開始做唱作歌手，身兼監製的新歌將於9月推出，他說：「唱歌是我一直以來的夢想，希望能用音符感動人，MV也是我親自操刀。」

雯女支持袁偉豪追夢，認為任何年齡只要肯勇於嘗試，都可以為自己闖出一條新路。問雯女現在會否有歌癮？她說：「不會，連戲癮也沒有，看我很少拍戲就知。我喜歡表演藝術，同時亦追求完美，當距離完美很遠就不做也罷，寧願做些有意義事情，好似這天出席活動，是支持有缺陷和殘障的朋友，其實他們有些方面叻過我，相處過程中，從他們身上學懂很多東西，這些活動我一定出席。」

「探訪孤兒給予我很多愛」

雯女稱有些健全的人自以為好勁，身在福中不知福，專注不開心的事情，並將之放大，「我去山區探訪孤兒和小朋友，他們衣衫單薄，就算捱凍和怎樣辛苦，只要有得返學就很開心，他們如樹熊般攬住我，反而是他們給予我很多愛」。雯女現在只想回饋社會，愛自己、身邊的人及需要被愛的人。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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