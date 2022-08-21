莊思明爆楊明努力喼弗變瘦 郭柏妍頸部有紅印：燙傷不是吻痕

【明報專訊】劉倩婷、莊思明、郭柏妍等昨日出席《慧妍雅集40周年慈善月餅義賣賀中秋2022》，慧妍會長劉倩婷表示月餅義賣活動未受疫情影響，往年推出800盒都賣斷市，今年加推至1000盒，有信心籌款達標。

莊思明與男友楊明剛拍完劇集《一舞傾城》從佛山回港，她表示離家4個月，好多私務要處理。提到困擾楊明兩年的官司仍未解決，因停工一年多暴肥。莊思明爆男友已回復狀態，「他開工被成班人圍住好開心，這段時間他好畀心機喼弗，已瘦番」。劇中兩人對手戲不多，只有群戲才同場。

慧妍雅集會長劉倩婷預告退位

劉倩婷擔任慧妍會長4年，預告將退位，「以前的會長是3年任期，我做了4年，可以留機會給新血。我見邵珮詩都好幫得手，而且我兩個女開始長大，要花精力照顧。我最近偏心6歲大女，陪她上唱歌、彈琴及劍擊班」。是否栽培女兒接棒做港姐？她笑說要先問老公李丞責，「兩個女前途要搵老公算一算，大女升讀小學，揀到心儀的國際學校，都是老公算過」。

郭柏妍左邊頸部有紅印，惹揣測是吻痕，她否認道：「好多人都問，我要不斷解釋，是一個月前找髮型師整髮時燙傷，他很抱歉，我現在仍有睇醫生搽藥膏，拍劇時要攝影師幫手遷就鏡頭。」她坦言燙傷後留陰影，對電器有戒心。有指她執二攤頂替蘇皓兒演劇集《下流上車族》？她表示不清楚也不介意，好開心有機會演戲，在林敏驄和江美儀身上學到很多，令演出更得心應手。

記者：鍾一虹