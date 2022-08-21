揀男友毋須大膽 吳海昕：由我保護

【明報專訊】驚慄電影《失衡凶間》前晚舉行首映禮，演員顏卓靈、吳海昕、關楚耀等出席。吳海昕在片中單元故事飾演神經質女作家，在唐樓發生很多離奇怪事。她表示因拍攝時間趕，精神又繃緊，每日拍完都好疲倦，該片帶黑色幽默，不擔心拍完難抽離角色，事前有看電影《異度空間》及《鬼域》參考，在拍攝現場亦趁機請教任賢齊。她說：「對方教我不需要做太多，就算好平靜或呼吸聲都可以讓觀眾有好大幻想。」她承認性格大膽，常一個人去旅行，試過在酒店遇怪事也沒理會，可能因任職空姐多年，已習慣了。她笑言揀男友不需要大膽，「我好重陽氣，或者由我保護佢」。

關楚耀3月中踩單車發生意外，撞至左手膊頭骨移位凸出，留院4日接受手術。他形容今次是人生中最嚴重意外，留下陰影，以後不敢玩極限運動，「初時以為甩骱，嘗試移回正位，但後來出現休克，同行朋友叫我不要瞓，等了個多小時醫護人員才能上山救援」。

關楚耀與女友感情躍進準備求婚

關楚耀出院後返內地工作，趁檢疫隔離21日養傷。經歷此意外，他體會健康最重要，跟女友感情更進一步，希望盡快有好消息公布，「好多謝女友和家人的照顧，亦是她支持我返內地拍戲。我們對結婚有溝通過，正等待時機和經濟復蘇，如果通關，經濟重新起飛，我就求婚」。

記者：林蘊兒