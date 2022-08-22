簽唱會籲粉絲為阿Mo加油 張敬軒拍新片 聖誕會展開騷

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日在旺角舉行簽唱會，只有500個簽名名額，有粉絲凌晨4時排隊，至下午簽唱會開始，吸引逾千粉絲迫爆商場，軒仔十分識做，承諾為每名粉絲簽完名為止，更將原本安排唱3首歌，即場encore唱多首《重頭開始》，並宣布聖誕開騷及將主演動作喜劇新片的喜訊，回饋粉絲支持。軒仔拿出手機拍片，呼籲粉絲大叫「阿Mo加油 」，鼓勵仍留醫的舞者阿Mo（李啟言）。

軒仔相隔3年多再舉行簽唱會，故encore報答粉絲。他透露聖誕節於灣仔會展開騷，其間可能舉行新城頒獎禮，未知會否共用舞台，細節雙方要再傾，預計場數會很少。對於粉絲又要搶飛，他說：「不會啦！咁多騷睇，今次主題是Side Track，希望大家多多支持，未試過一年開兩次騷。」有傳陳奕迅亦會年底舉行演唱會，軒仔十分期待，「大家工作咁辛苦，又或者因為疫情壓力咁大，適當娛樂都好緊要，只要在防疫安全情况下，有演唱會係好嘅」。

軒仔表示一直有透過中間人了解阿Mo情况，看新聞亦知道有些進展，「雖然比較緩慢，但都是向好。我們現在可以做到的，都是為他打氣，等他有正能量好好面對治療」。他自言曾住院，明白對方心情起伏，知道外面有很多人為自己打氣，相信阿Mo心情會好一點，「我和阿Mo合作過，他份人正能量，從來沒有負能量，從沒聽過他不開心或抱怨，是個好叻又好乖的人」。阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）仍情緒低落，軒仔說：「我諗這個階段，身邊人甚至是粉絲或者行內朋友的支持很重要，她一個人要面對很多，不是我們想像到的難過，在這件事作為同業，可以做到的就是給她多些支持。」

記者：林祖傑