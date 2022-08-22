參與羅文逝世20年演唱會 鄭欣宜憶童年受薰陶愛上表演

【明報專訊】羅文今年逝世20周年，為紀念這一代巨星，羅文兩親姊妹和陳淑芬邀請一眾好友及後輩歌手，包括愛徒容祖兒，以及陳潔靈、張敬軒、鄭欣宜、陳柏宇、林奕匡、王菀之、歐瑞強、林志美等，參與演出10月15日假紅館舉行《羅文20傳承．全城紀念演唱會》。演唱會扣除必要開支，全數捐贈香港助學金之用。同時籌備推出全新有聲書《羅文•好聲》，為長者、弱勢社群、殘疾人士提供羅文的經典金曲，並由鄭丹瑞敘述羅文的精彩一生。

鄭欣宜昨日出席活動，提到參與羅文的紀念演唱會，她稱自小喜歡唱歌表演，絕對是受這叔叔影響，「Uncle Roman不是我的師父或老師，不過我小時候，他看到電視播有關音樂劇或電影適合我，便會錄下來給我看，一班大人聚會，他和我總會一齊消失，我會走到角落表演唱歌，他永遠睇到笑住拍手，鼓勵我向前，這些回憶很甜蜜」。

她與盧瀚霆（Anson Lo）合作的音樂會先後兩度延期，欣宜表示不知道延至何時，要等大會安排，幸未對她造成影響，「我本月25日會再出新歌。之前已發信息慰問Anson Lo，內心即使擔心他，都會留空間給他休息」。提到MIRROR演唱會發生嚴重事故後全隊停工兩個月，欣宜不懂判斷是好或不好，「那麼大件事發生後，大家真的需要時間，每個人程度不同，希望有足夠時間給他們」。

記者：鍾一虹