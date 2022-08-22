王灝兒計劃開班授徒 炎明熹即場rap破代唱傳聞

【明報專訊】王灝兒（JW）、炎明熹（Gigi）前晚在九展舉行《Let's Chill線上音樂會》，姚焯菲（Chantel ）和張馳豪（Aska）擔任嘉賓。問JW平時用什麼方法放鬆心情？她透露最喜歡在浴室唱歌，不用開工會約朋友唱K，甚少點唱自己的歌，但朋友總不放過她，並笑說：「點我啲歌仲要我唱，無得放工，連男友都幫口叫我唱。」

演唱會音樂監製伍仲衡代粉絲向JW和Gigi發問，問JW拍完《痞子殿下》會否向演員進軍，又讚她做《聲夢傳奇》導師很稱職，會否開班授徒？JW說：「我好貪心，會雙線發展。原本沒想過開班授徒，但很多Uncle、Auntie都叫我教他們的子女後，發現自己有這方面技巧，便開始想，待稍後有空檔才計劃。」

JW羨慕Gigi發育長高

有粉絲問Gigi是否長高了？Gigi不覺得，稱最多高了0.5cm，JW也覺Gigi高了，並羨慕說：「我都想高呀。每次跟Gigi、Chantel和Aska同台，都要找些很高的高跟鞋。」說到Gigi新歌《焰》，她應伍仲衡要求即場rap，粉碎被指rap代唱傳聞。

騷後JW和Gigi受訪，問唱得是否滿足？首次舉行線上演唱會的Gigi說：「夠了，一步步來，今次是我唱歌以來，第一次唱那麼多首歌，平時唱四五首，今次雙倍，為今次音樂會好緊張。」JW爆Gigi在後台非常緊張，擔心那粒音唱得不好，「她唱得那麼好，根本完全不用緊張。平時我最緊張，今次交給Gigi、Chantel和Aska。（會否和Gigi一起進軍紅館？）慢慢，各自儲多些歌先，公司好有心，想我們音樂做得更好，大家都要加油」。

日前JW擔任林家謙演唱會嘉賓，報答對方為她寫了三部曲外，還趁機叫林家謙再寫歌，「我點會放過機會，他很有才華，很喜歡他的作品」。Gigi被追問是否長高時，依然說最多高了0.5cm，JW扮喊說：「17歲仲有得高？我又再要搵高多0.5cm的高跟鞋，好辛苦。」

記者：柯美

攝影：劉永銳