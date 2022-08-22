被學員激到發脾氣 李幸倪泳兒呻導師唔易做

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）與泳兒前晚於無綫慈善節目《善心滿載仁愛堂》合唱盡顯默契，二人大呻擔任《聲夢傳奇2》導師嚴重缺乏睡眠，每天只睡數小時。Gin Lee說學員完成一個回合比賽可以回家睡覺，幾名導師要趕忙為學員揀選下個回合的比賽歌，每晚凌晨4時才睡；泳兒稱近期經常通宵工作捱到殘，出騷要靠畫粗眼線提神。

泳兒被男友投訴過分着緊

泳兒自爆過於為學員操心，男友呷醋兼投訴，「他覺得我太着緊，學員喉嚨不適都關我事，事實上喉嚨同唱歌有關。我照顧7個學員，要一打七，花好多時間。我試過發脾氣，現代年輕人興選擇性覆機，我不是強迫症，但無可能全日不覆，幸好鬧完有改善，開心跟學員無代溝，他們好勤力，肯嘗試，希望不會太快被淘汰」。Gin Lee覺得做導師如當父母，將學員放首位，把工作押後，也試過被學員激到發脾氣，「幾名導師陪他們綵排到凌晨1點，他們仍說無信心，我說導師不是保母，你們不珍惜，我就不做，之後他們態度180度改變」。她說下次再被邀做導師，要慎重考慮。

邵初負傷堅持亮相

同場的邵初右腳穿拖鞋及敷藥現身，透露日前在家不慎踢到門框，腳趾尾關節甩骱，被迫辭演魔術表演，「要臨時找人代替我演出，很不好意思，回來亮相以示尊重」。

記者：鍾一虹