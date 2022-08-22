【開箱】《祖宗膠戰外星人》武俠加科幻 導演崔東勳認參考徐克周星馳舊作

【明報專訊】韓片《祖宗膠戰外星人》自宣布開拍以來，一直充滿神秘感，僅稱是韓國首部關於外星人的科幻大製作，由《盜賊門》崔東勳執導，《回答吧！1988》柳俊烈、《二十五，二十一》金泰梨及《我們的藍調時光》金宇彬合演；上月於韓國上映，本月18日在香港開畫，終於揭開神秘面紗。

外星囚犯被困人體「監獄」

《祖宗膠戰外星人》講述來自外太空的守護神（金宇彬飾）和機械小助手「閃電」，在地球看管被監禁在人類體內的外星囚犯。守護神與閃電穿越時空到高麗時代，捉拿逃離人體的外星囚犯，其時宿主身亡，遺下初生女嬰，閃電不忍遺棄她，遂偷偷帶她回現代。10年過去，女嬰長大成女童伊安（崔有里飾），並視守護神為父親。伊安自小被閃電用高科技刺激大腦，所以擁有超高智商及記憶力，還發現了父親是外星人的秘密。伊安其後目擊醫院出現宇宙飛船，醫院內所有人，包括刑警文道碩（蘇志燮飾），均成為外星囚犯的「監獄」。

另一方面，高麗末期，擁有神秘力量的三流道士武魯（柳俊烈飾）為得巨額賞金，四出尋找神劍下落。擅長製作法寶的三角山神仙黑舌（廉晶雅飾）及青雲（趙宇鎮飾），以及身分神秘、戴上面具的自藏（金義聖飾），皆為奪取神劍而陷入鬥爭。武魯其後遇上武功高強並持手槍的少女伊安（金泰梨飾），二人還拜堂成親。少女正是守護神的女兒伊安，為何穿越時空？前往高麗的目的又是什麼？

此片導演崔東勳前作《盜賊門》與《復國者聯盟》在韓國均錄得千萬入場人次，《盜賊門》更邀請任達華、李心潔及曾國祥等參演，並到香港及澳門取景。據悉崔東勳耗時5年製作《祖宗膠戰外星人》，單是劇本就修改了8次，一口氣拍攝上下兩集，要387天才煞科，成為韓國史上拍攝時間最長的電影。現正上映的是上集，下集最快明年推出，崔東勳說：「我想拍關於外星人的電影，自小已很喜歡這題材，覺得將韓國道術結合現代科幻世界會很有趣。」

將古代道術結合外星人的概念，的確天馬行空，還加插機械人、穿越時空及平行時空，片長142分鐘，幾乎沒有一秒白過，信息量龐大，觀眾腦袋若轉慢一點，也可能跟不上。不過此片在韓國票房未如理想，7月20日開畫截至本月10日，累計153萬人次觀看。據報上集製作費330億韓圜（約1.9億港元），要有730萬人次才收支平衡，估計很難達標。其實崔東勳與電影公司CJ ENM斥巨資拍有關外星人的科幻片，情形有點似古天樂用超過4億港元拍《明日戰記》，可是崔東勳不像古天樂般獲得觀衆支持。

上集演員難有大發揮

《祖》片可能不合韓國人口味，戲中糅合武俠及科幻元素，或許適合香港觀衆。片中動作場面不難找到港產片蹤影；柳俊烈與金泰梨內功深厚，能飛簷走壁，還有突如其來的搞笑爛gag，就甚有《蜀山》及《西遊記之月光寶盒》味道。金宇彬在鬧巿飛車，兩名機械人在電梯「困獸鬥」，則有荷李活超級英雄片風格。崔東勳受訪時也坦承受港產片影響，《祖》片有參考徐克、周星馳及成龍的作品。

其實此片大部分投資都用在電腦特效及製作方面，無論攝影、美術、服裝、武術都有很高水準。攝影師金泰京曾為《思悼》與《毒戰寒流》掌鏡；美術指導柳成熙和李河俊分別憑《下女誘罪》及《上流寄生族》揚威歐美；服裝指導趙相慶前作包括《復國者聯盟》及《與神同行》。戲中外星飛船出現在首爾市中心攻擊巿民的場面，劇組搭建長200米、寬100米的大型露天布景，炮製出荷李活災難片的震撼感覺。

另外，主角柳俊烈、金宇彬與金泰梨都是韓國新一代實力派演員，配上資深的蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮及金義聖，陣容華麗。由於上集要交代的角色和劇情太多，各人戲分攤薄，難有大發揮；其中表現較突出的是抗癌癒後首次接拍電影的金宇彬，扮演外冷內熱的外星守護神，為拯救地球甘願犧牲自己。其中最有趣的一幕是其助手閃電，變出3個跟金宇彬一模一樣的分身，金宇彬變相分飾四角。金宇彬與小童星崔有里的對手戲亦感人，帶出父女之情。喜歡金泰梨及蘇志燮的觀眾，看完上集可能會失望，因為二人戲分最少，相信下集才是他們的主場。

上映日期：8月18日