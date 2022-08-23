開電視《Summer Girls》撼港姐決賽 被指賣色 監製：夏天著泳裝有幾出奇

【明報專訊】香港開電視特備節目《Summer Girls 2022》將於9月25日播映，跟同晚的港姐決賽正面對撼，前者以水上競技遊戲作招徠，參加者性感泳裝上陣成賣點。節目未播映先惹批評，斥賣弄色情以搶收視，《Summer Girls》監製張志明回覆《明報》說：「夏天在沙灘著泳裝有幾出奇？」他稱炮製這節目是提供娛樂，睇得開心，不需要太認真與複雜化，只是一個消暑節目。他又稱年代不同，參加者的泳裝是自選的，她們包到冚參加遊戲也不反對。

《Summer Girls 2022》昨日於大埔拍攝，14名參賽者以性感泳裝上陣，由兩名主持「細龍太」陳思圻（Vicky）與張明偉帶隊分組比賽。

自選泳裝 「包到冚無問題」

監製張志明表示看到網上有批評的聲音，斥節目利用參加者賣弄色情。他稱節目好貼地，夏天到沙灘穿泳裝並不出奇。現在社會氣氛不好，經濟差、局勢亂，最近還有東南亞「賣豬仔」事件，這時候看娛樂節目，玩遊戲好笑又有「蝦碌」，就是消暑節目，睇得開心，不需要太認真又想得複雜。他稱參賽者的泳裝是自選款式，她們認為著得靚與舒服，大會沒強迫穿什麼款式泳裝，要是包到冚玩遊戲都無所謂。張志明稱這遊戲節目好自由，現在年代不同了，其中有參賽的KOL平日穿著較參加節目更性感，這是她們選擇的。

主持Vicky派貼士 張明偉呻苦

Vicky與張明偉是無綫舊將，對於節目跟港姐決賽對撼，兩人均表示不擔心被指倒戈，因疫情下做節目，只是為了讓大家睇得開心。Vicky表示已給隊員自信、輸人不要輸陣的貼士。問可有教隊員擺性感甫士？她說：「她們教番我轉頭。」問張明偉面對性感水著隊員可感尷尬？他笑說：「這是苦差，每日收工對眼好攰，但沒睇到流鼻血。」

張嘉欣老公是甲一籃球員

參賽者中，陳思穎及張嘉欣（Yanni）身材最好，但她們不覺有優勢。兩人同是已婚兼獲老公全力支持，齊稱老公不介意大騷身材，陳思穎表示7歲女兒及結婚10年的老公也想她取勝。張嘉欣表示結婚1年，「老公是甲一籃球員張偉康，早排有比賽，他的新聞比我多，我要跟他鬥多新聞」。

32歲張育玲年紀最大不覺輸蝕

曾參加ViuTV《造美人》及鍾培生擂台戰拳手的張育玲（Kathy），以32歲之齡成為年紀最大的參賽者，比21歲最年輕參賽者馮靖茵（Baby梓）大11年，Kathy表示很想做幕前，故有比賽就參加，認為年齡只是數字，不會覺得年紀最大輸蝕。問到跟Baby梓可有代溝？她說：「沒有，我哋睇落差不多大啫！」

伍倩彤曾爆房事 鍾曦南自卑30年

伍倩彤（Gillian）及鍾曦南（Namnam）顏值最高，Gillian曾在ViuTV節目《戀講嘢》大談與男友的閨房事，她透露已回復單身。30歲Namnam雖擁有童顏，但身材比其他參賽者明顯輸蝕，她說：「我自卑了30年，現在才踏出這一步，要讓別人知道細胸都可以來電視台參賽，所以不需要再自卑。」

記者：林祖傑