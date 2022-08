林家謙加場門票兩小時售罄 方皓玟公開示愛讚靚仔有才華

next

【明報專訊】林家謙紅館演唱會宣布加開本月27日1場,九成門票昨早10時公開發售,每人限買4張,開賣不到1小時已售出八成多門票,只剩單丁位,中午12時半宣布售罄。前晚第3場演唱會,林家謙請來方皓玟(小明)任嘉賓,二人合唱《你是你本身的傳奇》及《All We Have Is Now》。

小明耳機故障 無阻表現

小明上台後發生小意外,她的耳機故障,但表現淡定,只靠聽現場聲照唱,唱得好到無人發現她耳機出事。直到音樂部分,小明才開聲向林家謙求救,他馬上幫忙,工作人員即跑上台處理。 唱畢《你是你本身的傳奇》,小明對林家謙說:「你用你的音樂,成為香港的傳奇,你為香港寫了很多好歌,帶給很多人心靈慰藉,很proud of you,家謙,你的音樂真的無處不在。」

小明趁機向林家謙「示愛」,「我認知的家謙是一個截然不同的人,我舊年第一次開紅館騷,疫下請嘉賓很難。家謙很有義氣,一打給他,他隨即答我可以來。你說我怎麼可以不愛你?又靚仔又有才華,我好像向你示愛一樣,真心的,多謝你為香港做那麼多好音樂,大家一起加油」。

另一嘉賓黃妍在台上多謝林家謙給機會她在紅館唱歌,林家謙笑說:「既然你給了第一次我,要好好盡情享受啦。」

