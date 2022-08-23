【開箱】《模範家族》 韓版《黑錢勝地》？水準卻差太遠

【明報專訊】影視串流平台Netflix近年積極投資韓國戲劇，由以往平均每月推出一部新作，最近數目明顯增加，就以8月為例，先後推出韓片《救命卡特》、《極速首爾》及韓劇《模範家族》，後者由《不瘋不狂不愛你》鄭宇及《以吾之名》朴喜洵合演，劇情圍繞黑幫仇殺、販毒、臥底及黑警等題材，似向Netflix美劇《黑錢勝地》致敬。

《模範家族》講述任職大學講師的朴動廈（鄭宇飾），渴望晉升教授，於是把原本用作兒子朴賢虞（石敏技飾）心臟手術費的積蓄，改為賄賂上司，最後升職無望，錢也討不回來。朴動廈面臨破產之餘，妻子江訔湊（尹振瑞飾）亦要求離婚。某日朴動廈在車禍現場發現死者尤韓哲（金柱憲飾）身旁留有50億韓圜（約2900萬港元）。走投無路的朴動廈，決定取去現金，然後把屍體埋在寓所花園。朴動廈的人生從此與犯罪集團糾纏不清。

三個「家庭」錯綜複雜

劇集講述複雜的人際關係，讓觀眾反思何為「家庭」。首先是朴動廈一家四口的平凡家庭，也是最不像樣的關係。朴動廈為人老實，本性善良，夢想成為大學教授，但因欠缺背景和人際關係，被上司耍得團團轉。妻子個性強悍獨立，為了醫治兒子先天性心臟病而四出奔波，因此忽略了正值青春期的長女朴燃又（申銀秀飾）。江訔湊一直以丈夫無能、不關心家人為由要求離婚，事實卻是跟臥底警察尤韓哲鬧婚外情。朴動廈因父親是騙徒，斷絕來往多時，某日老父突然出現，反助朴動廈解決眼前危機。

另一個「家庭」是指黑幫成員。馬光喆（朴熹洵飾）是販毒組織第二把交椅，負責追尋50億韓圜下落。馬光喆與黃龍洙（崔畝誠飾）一直稱兄道弟，前者是孤兒，視後者為家人，但黃龍洙結婚生子後，受到舅仔崔姜駿（金聖午飾）危言聳聽，竟想除去馬光喆。為了自保，馬光喆決定另起爐灶，從此兄弟決裂，並拿走朴動廈手上50億韓圜，並威脅朴動廈替他販毒。

第三個「家庭」是警察內部。毒品調查科女警姜賙呟（朴知妍飾）得悉臥底警員兼男友尤韓哲失蹤後，不斷追查對方下落，結果發現警隊內部有「黑警」，面對一班兄弟手足，究竟誰是家人？誰是敵人？

劇情反智太多犯駁

《模範家族》導演金珍佑曾拍《喜歡的話請響鈴》第2季、《金裝律師》及《Healer追擊》；編劇李在坤舊作包括《人孔：奉必的夢遊仙境》及《十級重案》。新劇本月12日於Netflix上架後，雖然以706萬觀看時數，進佔Netflix全球非英語節目第9位，但話題度欠奉。全劇10集故事欠缺新意，雖被指與Netflix美劇《黑錢勝地》相似，但水準卻相差太遠，後者講述一名財務顧問帶着家人由芝加哥搬到密蘇里州，他要在5年內不斷洗黑錢，目標高達5億美元（約39億港元），才能讓毒梟感滿意的故事。

《模範家族》向其他作品致敬不算壞事，可惜劇情欠緊張，又經常出現不合理內容，例如第2集朴動廈偷走50億韓圜後，想到把大量現金存入銀行會惹人懷疑，於是開始洗黑錢計劃，竟想到上網搜尋方法，而且真的找到一間可以幫人洗黑錢的商店，結果因此暴露身分，被馬光喆追蹤而至。另外，朴動廈把臥底尤韓哲屍體連手機埋葬在自家花園，後因手機沒關掉而發出鈴聲，因此惹人懷疑。

雖然新劇成績一般，但結局留下伏線，講到女警上司文正國（金信祿飾）是黑警，下令殺害臥底，但她並非真正「Big Boss」，幕後黑手最後分別致電朴動廈及馬光喆，或許會在第2季繼續未完的故事。