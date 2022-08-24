《明日戰記》首映星光熠熠 劉嘉玲支持拍檔追夢 古天樂報喜：內地映期延長至10．4

【明報專訊】古天樂監製兼主演、耗資4.5億港元打造的港產科幻電影《明日戰記》前晚舉行首映禮。古天樂開心透露該片在內地延長上映至10月4日，現已衝破5億人民幣票房。他表示每天都落力宣傳造勢，已盡全力，能否大收旺場不去多想。劉嘉玲支持古天樂追夢，稱若開拍續集，可以披裝甲上陣打埋一份。首次參演科幻片的劉青雲，笑言最初以為像「天線得得B」般穿緊身衣，在綠布景前做戲，但原來有實景拍攝。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

《明日戰記》前晚在圓方舉行慈善首映禮，古天樂（古仔）聯同戲中演員劉嘉玲、劉青雲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、吳肇軒及導演吳炫輝出席，為電影唱主題曲的ANSONBEAN與COLLAR成員陳泳伽（Winka）也有現身，吸引大批粉絲圍觀。吳君如與老公陳可辛、張繼聰和太太謝安琪，還有宣萱、周秀娜、陳靜（DaDa）、余香凝、廖子妤、何嘉莉、龔慈恩與女兒林愷鈴等圈中好友到場支持。

「港片擴闊界限須踏出第一步」

古天樂表示拍科幻電影很艱難，但無論多艱難都要繼續行，必須踏出第一步才會令香港電影擴闊界限，所以花幾多錢和時間都必定要做一次。劉嘉玲力撐古仔追夢，她說：「在尋夢路上會很孤獨，但都要繼續堅持自己的夢想，古仔出錢又出力，我好欣賞、好感動。嘗試的路上雖然好辛苦，可能暫時得不到大眾認同，但只要一直行下去，付出的努力，大家一定會睇到，希望古仔繼續堅持下去，我會一直在身邊。」劉青雲最大感受是終於有機會拍科幻電影，他笑說：「以前外星人唔嚟香港，去咗附近，所以在我的世界裏，這個機會非常細，現在真正拍到一部好科幻的科幻片。」

稱「被偷票房」事件處理中

古仔稱《明日戰記》已在港放映優先場，觀眾反應好好。他開心說：「個仔終於見觀眾，聽到大家喜歡很欣慰。沒想過票房有幾多，已經盡力，不過很多朋友都說包場支持。」問到該片在內地「被偷票房」事件？古仔說：「他們在處理當中。」不過古仔開心報喜，透露內地映期會延長至10月4日，意味中秋節及「十一黃金檔」仍可繼續吸票房。問到會否希望有10億票房？他說：「已盡最大努力，我每天都做宣傳。」該片目前已衝破5億人民幣票房。

劉嘉玲邀10多名朋友捧場，本身亦十分期待，因古仔之前叫她看預告片也不看，始終在戲院看才有效果。

劉青雲首拍科幻片感覺奇妙

從沒想過會拍科幻片的劉青雲形容今次是奇妙旅程，稱古仔找他演出時，感覺不真實，直至真正拍攝見到如此大製作，才有真實感覺，他說：「最難忘是見識到從沒接觸過的事物，原本以為一班人著住緊身衣，像『天線得得B』，身上佈滿圓點在綠布景前做戲，但原來有實景拍攝，跟平時拍戲沒有分別。」

劉嘉玲：下次穿裝甲上陣

劉嘉玲戲中飾演上校，不用披裝甲上陣，承認較古仔和劉青雲舒服，她說：「拍戲都是辛苦但好玩，今次是另一種嘗試，這角色從未試過。（若要穿上裝甲拍打戲，會否答應？）我都想，現在拍戲技術已經好好，去到不可想像空間，好似Marvel電影我都想拍，我不怕辛苦，事前操弗就便可。」又向古仔說：「下部由我打。」古仔表示要特製一件裝甲給她穿。