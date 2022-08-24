認周嘉洛到訪香閨 陳瀅：我未必係佢杯茶

【明報專訊】陳瀅昨日與栢天男出席時裝活動。提到有報道指周嘉洛鬼祟潛入陳瀅香閨，陳瀅笑稱沒被周刊封面嚇親，反而覺得開心，因為有助宣傳劇集《痞子殿下》。她承認周嘉洛曾到其家中作客，但每次都跟同劇王灝兒（JW）及朱敏瀚同行，主要是一起拍片放上網做宣傳，否認與周嘉洛拍拖。

光明正大不是鬼鬼祟祟

陳瀅稱周嘉洛到訪不是鬼鬼祟祟，都是日光日白，光明正大，她說：「條片過兩日會出，都幾爆，片中我哋玩遊戲，互問對方私人問題，唔答就罰飲酒，所以點解一定要在屋企拍，就是因為飲多了，都可以係屋企休息，我哋飲晒成支威士忌。」她透露只有自己飲醉，因被問的問題很尖銳及私人，她笑說：「JW好鬼死衰，問我邊段緋聞是真，我當然選擇飲。」

陳瀅表示與周嘉洛、JW及朱敏瀚已成為好好的朋友，眾人經常到訪其香閨，將來有機會亦會上來聚會，她說：「佢哋過時過節會響度，前晚、昨晚都響度，農曆新年會上來派利市給小狗，次次都4個人，亦有可能3個，但一定唔會單對單。」她解釋選擇到其香閨，因是眾人屋企的中心位置，大家都覺得較方便。可擔心緋聞嚇怕追求者？她笑說：「唔緊要啦！都無晒。（不如直接叫周嘉洛追求？）點解要叫佢追我？佢有好多選擇，我又未必係佢杯茶。（是否落閘不給對方機會）有啲嘢講清楚好啲。」

記者：林祖傑