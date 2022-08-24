《妙手仁醫》拍外傳 疑撞橋《非常律師禹英禑》

《妙手仁醫》改編自韓劇《好醫生》，費迪夏摩亞（圖）扮演患有學者症候群的自閉症譜系障礙醫生Shaun Murphy已一連拍了5季。

【明報專訊】美劇《妙手仁醫》（The Good Doctor）翻拍韓劇《好醫生》，劇中《小飛俠前傳之魔幻童心》費迪夏摩亞（Freddie Highmore）扮演患有學者症候群的自閉症譜系障礙醫生Shaun Murphy，由於大受歡迎，一連拍了5季，比原作還多出4季；第6季亦正在籌備，據報當中兩集會安排仍未開拍的外傳《The Good Lawyer》主角登場，講述Shaun捲入官非，邀請患有強迫症的20多歲女律師Joni為他辯護。

稱角色較似《神探阿蒙》

據影視新聞網站Deadline報道，《The Good Lawyer》以20多歲女律師Joni為主角，患有強迫症的她，是出色律師，能專注細節並強於分析，卻同時因為行為奇特，律師行一度想解僱她。律師行合伙人Janet機智幽默，劇中儼如Joni的師父。暫時演員未定，據報劇組沒特定選項。根據Deadline報道，Joni的角色難免令人想起近日在串流平台Netflix大熱的韓劇《非常律師禹英禑》，主角也是年輕女律師，而且同樣行為異於常人。不過報道引述消息稱，《非》劇今夏播出前，《The Good Lawyer》已在籌備，而且劇中不會出現自閉症譜系障礙的角色，女主角Joni只是有強迫症，比較像《神探阿蒙》主角而不是「禹英禑」。