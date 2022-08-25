馬德鐘不介意執四攤 黃智雯預告新劇有摸肌親熱戲

【明報專訊】無綫新劇《再見·枕邊人》昨日在電視城舉行拜神儀式，劇中馬德鐘、黃智雯與張曦雯有段三角關係。智雯表示訓練班出來後首部劇集《東山飄雨西關晴》便與馬德鐘合作，之後再合演了《飛虎》等劇集，兩人在《再》劇卻是首次扮演一對，飾演馬德鐘的前妻。

張曦雯演後母激發母性

馬德鐘表示智雯的角色會失憶後再回來，甚有發揮。智雯笑言經常失憶，這部分不難演，難在演角色的不同階段。問可有親熱戲？智雯說：「會有，我會自己再加一些，劇名叫枕邊人，可加些跟枕邊有關的。」馬德鐘稱智雯劇中被羅天宇追求，她覺得這段姊弟戀幾得意，還稱天宇會爆肌，笑言有摸肌戲。馬德鐘取笑她就算沒有都會加戲，智雯承認：「我最喜歡即興加戲，令劇情更豐富。」

《再》劇被指男主角先後考慮陳展鵬、袁偉豪及馬國明，但3人均因工作未能參演，最後由馬德鐘「執四攤」頂上？他表示不會介意，這行經常有檔期配合不到而未能演出的情况出現。他反而覺得今次很幸運，有空檔可參演。前作《雙生陌生人》成績未如理想，但馬德鐘沒有壓力，稱希望拍多些令觀眾喜歡的題材。

張曦雯一身女強人打扮，飾演馬德鐘現任女友，她透露角色在公在私都表現圓滑、大方得體，面對馬德鐘卻是機心女人，用盡手段與智雯爭「仔」，「兩父子都爭，我第一次演媽媽，還要是後母，但這個後母很善良，很愛兒子」。她笑言現實中沒這方面經驗，唯有想像很愛自己的貓狗。演媽媽可有激發其母性？她笑言感覺有少少，但還是玩別人的小朋友比較開心，身邊朋友也說她「躁底」，暫時未適合生小朋友，現階段也沒有這計劃，即使說小朋友將來可陪她打機，也未能吸引她。

記者：陳釗