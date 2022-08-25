曾志偉首缺席主持《獎門人》 錢嘉樂擔大旗 湯盈盈撐謀朝篡位

曾志偉（圓圖）25年來首次缺席主持《獎門人》，染疫的他隔空為「獎老」打氣，並呼籲嘉賓投入玩遊戲。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】曾志偉確診新冠病毒，令踏入25年的綜藝節目《開心無敵獎門人》前晚錄影首次沒有「獎門人」主持大局，交由幾名「獎老」錢嘉樂、阮兆祥（祥仔）及新加入的蘭茜等擔大旗，嘉樂與祥仔搞笑稱委任蘭茜為一次性用完即棄獎門人，祥仔稱今集要做得更好，超過之前24.2點的收視，嘉樂說：「不可以，要跟返獎門人的高度，不可以高過他，否則下次會全部換晒我們這班『獎老』。」嘉賓「七魔女」穿上特製獎門人卡通肖像T恤，湯盈盈選穿嘉樂肖像，被姊妹取笑是叛徒，撐嘉樂「謀朝篡位」。

前晚參與錄影《獎門人》的嘉賓包括湯盈盈、周家蔚、梁靖琪（Toby）、文頌嫻、鍾麗淇、方力申（小方）、吳家樂、黃建東、鄭俊弘和何遠東，分成男女子組對戰。出場自我介紹時，女子組找人戴面具扮佘詩曼和姚樂怡，顯示「七魔女」團體精神，湯盈盈向老公嘉樂放電說：「我係你老婆呀。」男子組即取笑嘉樂極有可能公器私用，嘉樂笑說：「我現在企男子組身邊，回家無得企，要跪玻璃。」

老公監場 Toby拒男人埋身

玩夾麵包遊戲時，身為錢太的湯盈盈擺明「出貓」，直接用手將麵包放在自己與文頌嫻的面中間，產後仍在餵母乳的Toby出動胸部與周家蔚的肚腩合作；何遠東以屁股跟吳家樂的臉頰配合，各人盡情投入不顧儀態。結果3比3，由蘭茜扮志偉宣布：「打和。」吳家樂笑說壓力比嘉樂大，因太太和3子女有來捧場，Toby稱有老公監場，不能走近其他男人，單身的小方抵死說：「你們真係多包袱。」

志偉隔空指揮錄影

嘉樂表示印象中志偉25年來首次缺席《獎門人》，令今次錄影好特別，有開會研究為志偉補拍鏡頭加入節目，並說：「錄影前我們有跟志偉電話會議，向他送慰問，他都好緊張節目內容的安排，叫我們加油和放鬆做，還好，我們有幾個『獎老』一齊做，跟志偉做遊戲節目廿多年，都得到好多經驗，不會偏幫老婆那隊，最多叫打和。」

派湯盈盈勾引錢嘉樂爭禮物

文頌嫻稱與「七魔女」一班姊妹，結婚前已經是《獎門人》常客，今次為重視節目25周年，落重本自費印製獎門人卡通肖像T恤和化妝造型來搞氣氛，好讓志偉安心休息，笑言隊中有個叛徒湯盈盈揀選老公肖像T恤，可能想謀朝篡位。

久未上遊戲節目的Toby稱心情緊張，文頌嫻爆鍾麗淇左腳舊患復發，仍畀面志偉做嘉賓，獎門人承諾安排遊戲時會遷就她，但周家蔚說：「志偉聲沙沙叫我們玩得放膽一點，知道遊戲有加冇減，仲會濕身，我都不敢穿白色衫，我們有心理準備隨時頂替鍾麗淇玩。」問有否擔心玩遊戲引致姊妹決裂，周家蔚笑說：「不會，分獎品就可能會爭，大家變了師奶，我們已經派出湯盈盈勾引佢老公爭取多點禮物。」

記者：鍾一虹