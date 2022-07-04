《明日戰記》開畫半日收260萬創佳績 導演吳炫輝挑戰科幻片有使命感

【明報專訊】吳炫輝執導、古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》昨日開畫，截至下午5時，票房已收近260萬元（不包括優先場），成為2022年華語片開畫票房冠軍。開畫成績理想，相信吳炫輝與古天樂感振奮。對於有觀眾將該片跟荷李活科幻電影比較，吳炫輝認為在所難免，稱荷李活科幻片錢多、人多，《明日戰記》則勝在夠勇氣踏出第一步，「本地特效已大有進步，由以前被批評水平低又不真實，到了現在，大家已沒再質疑」。

記者︰柯美

成2022年華語片開畫票房冠軍

耗資4.5億港元製作的港產科幻電影《明日戰記》昨日開畫，半日票房大收近260萬，成為今年華語電影開畫票房冠軍。同期上映的港產片成績也不俗，毛舜筠、姜濤合演的《阿媽有咗第二個》上映14日（截至8月24日）收逾2300萬。黃浩然執導、岑珈其與余香凝主演的《緣路山旮旯》亦愈戰愈勇，目前累計票房逾670萬，以270萬的低成本製作，老闆已封蝕本門。

《明日戰記》導演吳炫輝曾為多部電影擔任視覺特效指導，並憑《風雲II》、《投名狀》及《鬼域》三奪香港電影金像獎「最佳視覺效果」。他一直希望執導演筒，拍一部屬於自己的電影，直至認識古天樂（古仔），並一起創作這部科幻動作電影，過程中因有大量他擅長的電腦特效，在古仔鼓勵下，促成他圓導演夢。

「好多導演認為掂親科幻都死」

雖然有4.5億港元製作費任花，但吳炫輝表示相對壓力也大，不是擔心難歸本，而是每天動輒近600人開工，會產生很多問題，每天就是不停解決大大小小的問題。同時電影涉及在港產片甚少出現的科幻元素，如何拿揑達到理想的層次，同樣是很大挑戰。吳炫輝說︰「其實『科幻』是一個科目，入面可以是科幻動作、科幻懸疑和科幻愛情片等，只要加上科幻二字，大家就覺得事情變得複雜，這就是令很多導演卻步的原因，認為掂親都死。科幻題材距離港產片很遠，怎樣將科幻元素變成我們的元素，正如古仔所講，必須要踏出第一步，才能擴闊港產片的創作空間，所以我們有一種使命感。其實香港電影人創作力很強，只是技術層面有先天掣肘，跨過了，便有無限想像空間。」

邀漫畫家利志達繪製storyboard

首次執導的吳炫輝認為最困難是如何將他和古仔討論了兩年，心中所想所需表達出來，劇組和演員又能正確呈現出來。最終為了令到演員不是憑空想像拍綠布景，便邀來漫畫家利志達繪製故事板（storyboard），再由特技組製成動畫供演員參考，讓他們有概念，所以拍得很順利。利志達表示今次畫幻科片頗複雜，電影公司想過將電影畫成動畫推出，但單是裝甲已有很多細緻位，笑言要畫成動畫，可能比拍一部電影更花時間。

古仔劉青雲穿33磅裝甲頂硬上

吳炫輝表示為了省時，在一個很大場地搭建了一條中環街景，出動多組人員同時拍攝，但就苦了演員，在酷熱天氣下穿上33磅裝甲走景，汗流浹背，拍完一個景就即刻趕往另一個，拍到虛脫。每次拍完小休，古仔和劉青雲都想卸下裝甲，卻擾攘很久，為怕費時，唯有頂硬上著足一天。

荷李活特效行業人多錢多難比較

吳炫輝1996年加入朱家欣創立的先濤數碼影畫公司，為電影做特效至今。他覺得香港的特效水平高了很多，只輸蝕在不夠人手和金錢，預了觀眾會將《明日戰記》跟荷李活科幻片比較，但都要踏出第一步，他說︰「跟荷李活比較在所難免，因為科幻片在荷李活誕生，由細到大，我們除了睇日本動畫，就是睇荷李活科幻片。至於香港特效跟荷李活差多遠，我只可以講沒去到荷李活那麼工業化，他們一間公司幾千人，我們得100人，整個特效行業約500人，加埋都不及他們一間公司那麼多人，所以很難比較。在構思時，古仔要求不可以仿荷李活作品。（有觀眾覺得裝甲似Iron Man？）其實不似，我們是邏輯思考，古仔和劉青雲著的裝甲，有可能是未來軍人的裝備。（有觀眾覺得畫面不夠高清，是為了營造劫後重生效果，還是遮掩不足之處？）我對視覺特效要求很高，這是我的設計和手法。」

對於《明日戰記》在內地票房衝破5億人民幣，成績不過不失。他表示沒有因此挫銳氣，因未必每個人都喜歡科幻片，只要盡了全力，汲取經驗便繼續向前走，當然希望內地票房會更好。古仔說自己是鋼造打不死？他笑說︰「我起碼是鐵造，我和古仔的性格都是逆流而上的人，預了前面條路難行，亦會有人批評，最重要過到自己那一關。」

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