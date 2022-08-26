準港姐梁超怡與評判交心 陳瑞菱臨場執生 梁凱晴邵初關楓馨任司儀嗌緊張

【明報專訊】《2022香港小姐競選》19名候選佳麗經過連串特訓後，昨日首晤大會評判，並宣布9月4日的準決賽，由麥美恩率領梁凱晴、邵初及關楓馨擔任大會司儀。無綫總經理（商務營運）蕭世和，早前曾在社交平台透露霍啟剛將任港姐評判，但昨日不見其身影。港姐統籌經理何小慧稱知悉此事，但評判名單沒有轉過，沒聯絡過霍啟剛。至於蕭世和的消息何來？她說：「我不在那飯局，不知他們如何傾。」梁凱晴、邵初和關楓馨首次擔任港姐司儀，齊聲說心情緊張。梁凱晴稱有師姐麥美恩在旁，放心不少。邵初會翻看之前港姐片段學習，「例如叫佳麗稍作休息，總不能說去唞唞先啦」。關楓馨認為有壓力是好事，會做得更好。

③陳瑞菱今日25歲生日，雖要為港姐綵排，但無論幾夜，回家都會跟家人舉行生日會慶祝。生日願望是否奪冠？她笑說：「我希望做到最好！」她與另一海外佳麗⑭梁超怡狀態不俗，問她們可有信心揮低一眾本地佳麗？陳瑞菱表示佳麗們各有優點，會全力以赴。梁超怡認為最緊要做好自己、努力過已足夠。會晤評判時如何展示自己搶分？她認為最緊要做最真實的自己，與評判如朋友般交心。陳瑞菱笑稱沒殺手鐧，覺得毋須太刻意，多些臨場發揮反而更佳。

徐麟張可欣惡補廣東話

①徐麟與⑫張可欣的廣東話依然欠佳。徐麟自覺比之前已有進步，有心不怕遲，會加緊訓練。張可欣表示現時會用廣東話跟別人交談，亦有上堂，已有進步，雖然已來港6年，但一直較怕醜和欠自信，所以不夠膽講。可擔心在問答環節中較輸蝕？徐麟稱跟佳麗們研究當晚會問什麼問題，做足準備。張可欣則翻看以往比賽片段，從中偷師。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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