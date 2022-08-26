舞蹈員方芷欣怒轟主辦方 「每晚同你搵命搏」

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重墜屏事故，壓傷兩名舞者，事件距今近一個月，當中李啟言（阿Mo）仍在深切治療部留醫。

政府調查小組前日再披露調查進展，指肇事鋼纜承受力量，比同類鋼纜承重力少，而鋼纜機關上的護繩器設計與一般有異，涉事的LED屏幕實際重量亦與申報有異，引致鋼纜出現金屬疲勞。主辦單位MakerVille以「由於調查仍在進行中，我們未能進一步評論。我們會繼續積極配合政府各部門的調查工作。」回應事件。

阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）在IG轉發有關調查報道，沒有留言。參與MIRROR演唱會的舞蹈員方芷欣（方方）與吳振楠等也關注調查進展。他們提到演唱會第3日有所謂「專家」到場重新檢查舞台安全，質疑這樣嚴重損耗也不察覺？檢查了什麼？方方說：「帶班友嚟巡一圈又收工？金屬疲勞，真係意外？連安裝同元件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話OK可以咁樣用？個mon嘅使用程度又係邊個決定？開個show，主辦/承建商連機械嘅安全情况都可以唔知，即係掉我哋幾十個表演者上台、每晚同你搵命搏一鋪？」她稱並非一句唔知、唔關我事便可處理，問題是主辦/承建商為何會不知道。

吳振楠也表達不滿：「原來the show must go on，就係咁嘅偷工減料、甩漏嘅安全措施下推啲人去表演，明明是人禍，MakerVille及涉事公司難辭其咎。」

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