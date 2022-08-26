嘆失信任 默認不歡而散 黃秋生諷女助手好戲如影后

黃秋生發文（上圖）及貼出助手Moon的劇照（下圖），宣布結束賓主關係，跟對方劃清界線。（網上圖片）

【明報專訊】黃秋生日前在社交平台宣布與合作10多年的助手吳月（Moon）將於9月結束賓主關係，劃清界線，並貼出對方參演《玻璃少女》的劇照，稱Moon好戲到可以當「影后」，令人揣測二人不歡而散。黃秋生接受《明報》訪問承認與助手關係變壞，當失去信任便無法合作下去。

記者：柯美

黃秋生日前在社交網發文：「本人助理，吳月女士（Moon Ng）9月離職，以後她的所有事情與本人無涉。」之後再貼出Moon當年參演電影《玻璃少女》劇照，形容助手是「影后」，寫道：「唔怪得咁好戲啦，原來佢先係影后。電影《玻璃少女》。一個在身邊十多年的陌生人。」

助手突變陌生人感恐慌

被問到合作10多年的助手Moon為何突然離職？秋生說：「她說想轉換環境，我沒有深入研究。既然她無心戀戰，又覺得她突然變成另一個人，關係又突然不好，那怎樣合作下去。」至於他稱Moon好戲可當「影后」且感覺陌生，秋生解釋因為對方為他工作了十幾年，從來沒提及過曾拍戲，而且很多事情他都一無所知，「有點恐慌，多年來我對她絕對信任，現在卻發覺完全不認識她，好陌生」。有網民認出Moon曾在蘇施黃主持的有線節目《一粒鐘真人蘇》擔任廚房助理，當時她經常被蘇施黃鬧。

杜汶澤莊韻澄自薦應徵

秋生將失助手消息傳出後，引起不少人自薦，包括杜汶澤（阿澤）稱要做對方的台灣助理，馬來西亞歌手黃明志自薦負責東南亞，還強調懂粗口與豐富進出警局經驗；莊韻澄稱可應要求提供愛心飯盒，競爭激烈。秋生留言鬧阿澤：「你條友仔，搞到個個走出嚟學你運吉。」不過前日阿澤已自動為秋生提供服務，稱有電影公司致電要求聯絡黃秋生，他隨即處理，並說：「就在這不知不覺之間，我的助理工作默默的開始了！」

計劃重演多個劇目

秋生與陳淑儀、朱栢康去年主演的舞台劇《ART呃》叫好叫座，今年10月再度重演《2022 ART》，共演10多場。秋生表示正準備前期工作，由於疫情反覆，擔心政府收緊防疫社交距離，未必做到100％入座率，要預留座位隔離，免得到時措手不及，他說：「如果到時疫情緩和，都希望有更多人入場欣賞。」雖然該舞台劇去年已演過，但今次有少許改動，所以要重新排練，「上次演出有點不滿意，今次角色、景及走位方面要改進，9月中先圍讀，我現在先熟讀劇本，始終已相隔一段時間，很多對白都已忘記，朱栢康比較辛苦，有場兩頁紙對白」。

擔任「神戲劇場」藝術總監的秋生透露計劃由明年開始，每年最少做一齣舞台劇，重演以前喜歡的劇目，由他演出，也可能會為劇場執導。會否培育新人，秋生笑稱沒有資格，暫時集中精神維持劇場生意，他還有一連串計劃，包括舉行演唱會、出詩集等。稍後他應馬來西亞大學之邀，將赴當地教授演藝課程。