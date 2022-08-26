妻珍妮花認有「不能彌補分歧」 要求法院禁夫轉移資產 76歲史泰龍第三度離婚

有傳史泰龍為了收養洛威拿犬一事，而跟珍妮花鬧離婚，但遭前者否認。

【明報專訊】今年5月，《洛奇》76歲男星史泰龍（Sylvester Stallone）與比他年輕22載的第三任妻子珍妮花（Jennifer Flavin）慶祝銀婚紀念。言猶在耳，本周初驚爆二人婚姻觸礁，但遭龍哥發言人否認。隨着外媒公開珍妮花本月19日入稟佛羅里達州法院的文件，以夫妻之間存在「不能彌補的分歧」為由申請離婚，並要求法庭禁止男方出售或轉移婚後資產，龍哥終於承認「分」訊，但強調「我永遠愛她」。

不認不認還需認，說的是史泰龍與珍妮花的婚變傳聞，英國《每日郵報》本周初爆料指龍哥右臂本來紋上愛妻肖像，早前卻由紋身師Zach Perez改成《洛奇》戲中愛犬Butkus頭像。龍哥發言人代為否認婚姻觸礁，解釋他原本想重修珍妮花紋身，怎料被弄壞了，才會轉成狗頭紋身。結果紙包不住火，昨日龍哥終於承認婚變。

洛威拿成婚變導火線？

據娛樂網站TMZ引述知情人士透露，史泰龍夫婦鬧離婚的導火線，是男方以「保護家人」為由，要求收養一頭洛威拿犬Dwight，但遭妻反對，二人為此吵架，最後龍哥如願以償，但「贏了場交，輸了個家」。龍哥昨日澄清：「我倆才不會為這些瑣碎事情而分手，而是人生方向不同，但我仍然尊重珍妮花，也永遠愛她。」

英國《每日郵報》引述法庭文件指出，現年54歲的珍妮花本月19日入稟佛羅里達州法院，以夫妻之間存在「不能彌補的分歧」為由申請離婚，又指龍哥有隱瞞其他資產之嫌，因此要求法院頒令在離婚官司結束前，禁止龍哥出售、轉讓、分配或消耗任何有關婚後屬於二人的資產。值得一提的是，珍妮花在離婚文件上的署名，已經除去夫家姓氏，可見去意已決。

入稟離婚前已脫婚戒

事實上，史泰龍婚變早有迹可尋，本月10日珍妮花透過社交媒體上載與3名女兒，分別是25歲Sophia、24歲Sistine及20歲Scarlet的合照並留言：「這些女孩是我的最優先，其他都不重要，我們四個直到永遠。」其後被發現取消關注夫婿的社交媒體帳號；最新例子是她入稟申請離婚前11日，有狗仔隊偷拍到她外出用膳已沒戴婚戒，不禁令人猜測，二人是否婚姻觸礁。

今次已是史泰龍第三度婚變，1985年跟首任前妻Sasha Czack離婚並育有兩子Sage及Seargeoh，其中Sage於10年前因冠狀動脈疾病猝逝，終年36歲；1988年當龍哥跟第二任老婆碧姬尼爾遜（Brigitte Nielsen）分開後不久，認識了當時任職模特兒的珍妮花，二人1997年在倫敦舉行婚禮。這段婚姻同樣不被看好，卻維持了25年，直到現在才分手。