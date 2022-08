【明報專訊】影視串流平台Disney+真人版電影《木偶奇遇記》(Pinocchio)落實下月8日上架,新片改編自1940年迪士尼動畫,是《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)跟金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)相隔18年後再度合作。

電影昨日公開長約2分鐘的最新預告片,木偶仔皮諾丘造型首度曝光。新片講述湯漢斯飾演木匠蓋比特,創造出視如親子的木偶,當它離家出走後,木匠四出尋找,展現強大又無私的父愛;渴望想成為真正人類的皮諾丘,最終避開壞蛋的誘騙,展開勇敢、真誠的寶貴人生。

皮諾丘一角由童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)聲演,《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt) 則為蟋蟀占美利配音。真人版《木偶奇遇記》將會出現多首動畫經典歌曲,包括《When You Wish Upon The Star》。