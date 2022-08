繼《尚氣》後再拍荷李活大製作 陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集

【明報專訊】40歲陳法拉近年在美國發展,獲不少演出機會,與梁朝偉合演Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年上映,令她在全球知名度大增,其後參演HBO劇集《迷離劫》(Irma Vep)。昨日華納電影宣布開拍《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)續集,除原班人馬外,還加入陳法拉,她心情興奮迎接新挑戰。

娛樂組

《死亡筆記》導演阿當榮格(Adam Wingard)執導《哥斯拉大戰金剛》,由《真愛如血》阿歷山大沙士格(Alexander Skarsgard)、《怪奇物語》美莉布朗(Millie Bobby Brown)、《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾(Rebecca Hall)、《殺手列車》拜仁亨利(Brian Tyree Henry)及日本男星小栗旬等主演,去年上映時取得不俗成績,全球收超過4.7億美元(約36.6億港元)。

華納電影昨日宣布開拍《哥斯拉大戰金剛》續集,除了莉碧嘉荷爾、拜仁亨利及童星姬莉賀圖(Kaylee Hottle)等原班人馬回歸演出外,還會加入新演員,當中包括陳法拉,這亦是她繼《尚氣與十環幫傳奇》後,再次參演荷李活電影。

消息曝光引起網民熱議

陳法拉在美國發展成績不俗,除《尚氣》外,亦演出了兩齣HBO劇集《無所作為》(The Undoing)和《迷離劫》。她參演《哥斯拉大戰金剛》續集消息曝光後,引起網民熱烈討論。陳法拉昨日在社交網轉發附有她與《哥斯拉大戰金剛》劇照的報道,搞笑留言:「Are 3 of us having a fight?」

澳洲開鏡 暫定後年3月上映

除陳法拉外,據報《唐頓莊園》男星丹史提芬(Dan Stevens)、《蝙蝠俠》艾力斯芬斯(Alex Ferns)及《雷神奇俠3:諸神黃昏》女星麗素侯斯(Rachel House)亦會加盟《哥斯拉大戰金剛》續集,並繼續由阿當榮格執導。據悉上集拍了近2億美元,續集規模大同小異,內容將加入哥斯拉與金剛的背景故事,以及探索骷髏島的謎團,並已在澳洲昆士蘭開鏡。電影預計2024年3月15日在美國上映。

陳法拉是2005年國際華裔小姐亞軍,當選後加入無綫,拍過不少劇集及電影。2014年重返校園,入讀茱莉亞學院(The Juilliard School)戲劇碩士課程,2018年成為該校首名戲劇表演碩士(Master of Fine Arts)的華人畢業生。

事業平穩發展 沒太大壓力

陳法拉在美國發展後,有機會跟金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)拍HBO劇集《無所作為》,又演出《尚氣與十環幫傳奇》飾演主角尚氣的母親,以及拍攝HBO劇集《迷離劫》,是法國導演阿薩耶斯(Olivier Assayas)執導及翻拍前妻張曼玉主演的《女飛賊再現江湖》。陳法拉早前在訪問中表示目前事業比上不足比下有餘,平穩慢慢走上去,沒有太大壓力,一切隨緣。