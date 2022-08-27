力證湯洛雯無P圖 馬國明：是我笑到面容扭曲

馬國明承認有計劃到外地舉行海邊婚禮，但未跟女友湯洛雯認真去傾。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】馬國明、胡定欣、陳豪、郭晉安及劉溫馨昨日到鑽石山為無綫劇《白色強人II》結局篇宣傳。馬國明與胡定欣向市民呼籲捐血，更身體力行即場參與。陳豪為堅守防疫措施，選擇遠離人群，稍後才到捐血中心捐血。

馬國明透露女友湯洛雯（靚湯）到了澳洲工作，他要負責照顧家中小貓。提到靚湯日前上載與他出席黃嘉樂婚禮的合照，網民質疑靚湯P圖太重手，令馬國明變成面容扭曲。他澄清張相完全沒P過，是他笑了成晚至有點扭曲。他認為好多女仔，甚至男仔放相上網前都會執一執相，是人之常情，沒什麼大不了。馬國明早前在陳敏之的網上節目，自爆計劃到外地舉行海邊婚禮。他說的確有想過，但未跟女友認真去傾。他覺得在港結婚有少少似做騷，外地較有私隱。

胡定欣獲粉絲送蛋糕提早慶生

胡定欣下月41歲生日，因疫情決定取消與粉絲聚會慶祝。不過她的粉絲好有心，昨日帶蛋糕到場為胡定欣提早慶生。問可有另一半為她慶祝？她笑言都想有，身邊好朋友便是她的「情人」，除了姚子羚外，其他「情人」都在港，到時會為她慶祝。

陳豪提到陳茵媺為備戰復出拍劇弄傷頸，稱太太之前過分操練，已叮囑多休息，他說：「太太今次戲分重，會辛苦少少。她10年無拍劇，我也很大壓力。我們之前有共識，抗拒同劇演出，但今次她復出，如跟其他男演員合作，我個心會有點不舒服，所以由我做她背後的男人。我們未知會否有親熱戲，但已向監製要求盡量少。」

劉溫馨減肥過度患暴食症

劉溫馨之前因減肥過度，患暴食症，形容當時如喪屍般狂食，經治療後已康復，欠幾磅便回到正常磅數，之後減肥會用健康的方法。是否對身材重獲信心，性感亮相？她笑言最後一次為該劇宣傳，想著靚點。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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