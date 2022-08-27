《明日戰記》邁向千萬票房 古天樂拍片感謝觀眾支持

【明報專訊】古天樂（古仔）監製兼主演科幻電影《明日戰記》前日開畫，票房錄得逾366萬港元，成為2022年華語片開畫票房冠軍。累計過去的優先場連同首日票房，票房逾588萬港元；截至昨日早上11時，票房累計突破750萬港元。

對於《明日戰記》得到觀眾以實際行動入場支持，古仔特別錄製短片感謝，他說：「《明日戰記》在香港首日開畫，成為2022年華語電影開畫票房冠軍，好多謝大家支持，希望你可以介紹畀朋友、家人，一齊去睇《明日戰記》，我哋一齊並肩作戰，多謝大家支持。」

古仔︰我為人如何跟電影沒關係

古仔與劉青雲擔任谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》嘉賓，分享構思電影、拍攝點滴、道具準備及特技工作等。製作組展示香港社交媒體大數據分析《明日戰記》，網上出現最多字眼包括「支持」、「加油」、「撐」，還有「好人」兩字。

對於有網民因他做過的善舉而發聲支持該片，古仔稱為人如何，跟電影沒有關係，希望大家不要混為一談。古仔說︰「希望觀眾入場是欣賞電影，因為製作這部電影過程非常艱難，成本大、時間長，但也多謝大家對我的評價。如支持我，請入場觀看電影。」

娛樂組

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