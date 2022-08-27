林家謙感激JW唱紅《矛盾一生》 許廷鏗自爆9年前向師弟邀歌

【明報專訊】林家謙前晚舉行第4場紅館演唱會，嘉賓有許廷鏗、王灝兒（JW）、岑寧兒、Serrini等。JW感謝林家謙為她創作好歌，後者反過來說要多謝對方，稱JW在他的音樂生涯中十分重要，當年如不是JW唱了《矛盾一生》，也不會有這麼多人認識自己。

許廷鏗透露讀中四時已認識林家謙，兩人是中學校友。他說林家謙當時讀中一，參加校內歌唱比賽，唱梁漢文的《新聞女郎》，他已覺得這個師弟的聲音很特別。他翻查電郵，原來2013年已向林家謙邀歌，當中有一首Demo未面世，希望不久將來，一起再完成這作品。

Serrini索吻失敗 自覺受委屈

Serrini每晚為林家謙獻聲，愈唱愈放的她為演唱會帶來歡樂。她前晚邊唱邊追着林家謙問︰「可不可以惜啖？Kiss me。」嚇到林家謙逃跑。Serrini笑稱林家謙沒善待她這個嘉賓，「你是我的Fans Club會長，一點應援也沒有，後台完全沒食物。我上網翻看其他嘉賓演出片段，你會去抱每個嘉賓，開心跟女嘉賓拖手唱歌，男仔就感動到熱淚盈眶，我覺得很委屈」。

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