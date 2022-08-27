【開箱】《中佬單身日記》 中年危機同志版《色慾都巿》

【明報專訊】美國著名監製戴倫施達（Darren Star）炮製過《色慾都巿》、《艾蜜莉在巴黎》等劇集，都是以都市女性的感情與事業為骨幹，上月29日在影視串流平台Netflix上架的新劇《中佬單身日記》（Uncoupled），則以紐約的中年男同志為主角，由《摩登家庭》謝菲里治文（Jeffrey Richman）編劇，《失蹤罪》尼爾夏里斯（Neil Patrick Harris）、《格雷的五十道色戒》瑪莎姬哈頓（Marcia Gay Harden） 、《好玩派對》迪莎金寶（Tisha Campbell）及《靚太唔易做》杜克屈堅斯（Tuc Watkins）等主演，甫首播已被形容為同志版《色慾都巿》。

同居17年伴侶突搬走

《中佬單身日記》講述Michael與Colin是一對共同生活了17年的同志戀人，前者任職地產經紀，Colin則是金融才俊。當Michael為男友準備慶祝入「五」驚喜生日派對，Colin卻告訴他要搬離兩人愛巢，而且沒說出任何理由，Michael晴天霹靂之餘，全劇就是找朋友訴苦，查找疑似小三，邂逅不同男伴，到準備放下舊情。

此劇保持戴倫施達的作品風格，首季8集，每集只有短短半小時，即使經歷失戀或挫折，都不會有很長的傷春悲秋時間，都是輕輕帶過傷感部分，以喜劇為基調。爛番茄影評網站給此劇逾七成正面評價，另一影視評論網站Metacritic評分則較低，像《華盛頓郵報》及英國《衛報》認為《中佬單身日記》平凡而欠神采；《洛杉磯時報》則形容它是有關成長的甜美娛樂。

正如前言，《中佬單身日記》帶有《色慾都巿》影子，男主角Michael住在曼哈頓，有份收入不錯的職業，跟《色》劇女主角Carrie一樣，即使回復單身，還是經常邂逅條件不錯的伴侶。Carrie有3名閨密，Michael亦有經常跟他傾吐心事及在工作上並肩作戰的女同事Suzanne、任職天氣報道員的同志朋友Billy，以及藝術品賣家Stanley。《色》劇拍了6季，不管Carrie換多少個男友，始終情繫Mr. Big；《中》劇Michael亦一樣，至少在首季看來如是；跟Colin分手後，他認識了幾個才貌兼備的男人，結果都是未深入發展已分手收場。他跟皮膚科醫生Josh言談甚歡，帶他出席朋友活動，都引來艷羨目光，但性生活未能協調成為立即分手原因。小學老師Luke是另一個完美男友人辦，英俊健碩之外，還善解人意，最後Michael認為兩人進展過快而雪藏這段情，Luke卻未能接受。說到底Michael心裏未清空舊情，又怎容得下新歡？

編劇安排了一段異性戀婚姻來襯托Michael與Colin的感情。富婆Claire要賣掉豪宅，她本來不是Michael的顧客，為了生意，又或者為了報復看不順眼的同事Tyler，所以Michael誓要接近Claire，並以自己剛與Colin分手為說服對方的手段。Claire結婚多年，丈夫Henry卻要離開她，剩下的只有花不完的贍養費。Claire跟隨Suzanne到潮流夜店耍樂，目的是要向在該處流連的丈夫炫耀，甚至跟Suzanne在Henry面前來個假同志之吻，又認定前夫只是貪戀少艾，她跟Michael都忽略了人到中年，很多想法可能會改變，也許出於黃昏漸近的恐懼，不顧一切留住僅餘青春；又或者對人生下半場仍有不同盼望，所以在感情或其他方面做出很多讓人詫異的決定。Michael跟Claire一樣，一直不明白為什麽Colin會突然提出分手，以為諉過第三者就能合理化感情出現了裂痕；然而相處17年，要直到對方遷出才察覺問題到來，又怎會是單方面責任？編劇還安排了一場戲講述分開後兩人一起看治療師，鏡頭交代了Michael滔滔不絕申訴，明顯地沒有聆聽、觀察和反思。

為第2季留伏筆

編劇用了7集時間讓Michael成長；同志到了中年才重新與人約會、了解，沒有合意對象，讓他害怕以後可能要孤獨終老；但對象急着發展，他又感到不安，來來去去都是難忘舊的好，因為習慣，也因為不甘與不捨。最後一集，Colin與Michael在朋友的婚禮上重遇，前者真誠剖白，並承認錯誤，以及Suzanne往見兒子的生父，不脫《色慾都市》套路，也為第2季留下伏筆。