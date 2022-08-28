試過著高跟鞋企足5小時 炎明熹：當係一種試煉

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、連詩雅及黃妍昨日到商場演出，吸引大批粉絲到場支持。17歲Gigi因工作需要穿5吋尖頭高跟鞋，她分享難忘體驗說：「我試過最高穿7吋高跟鞋，要慢慢習慣。有次我穿高跟鞋連續站立5小時，除鞋後感覺雙腳似離地，好怪異，當係一種試煉。」接受穿高跟鞋還是性感打扮？她認為打扮需視乎場合和個人風格，如性感，最緊要公司和家人同意。她喜歡接受挑戰，未有設太多工作底線，除非意識到對人身安全有危險，才不敢做。

「專注唱歌 拍戲次要」

Gigi希望專注唱歌，拍戲的工作暫放次要。是否想繼續囊括各大音樂頒獎禮獎項？她稱仍需努力學習，「音樂上我未做得好，想做到滿意為止。之前跟一些前輩和老師合作，發覺跟他們相差太遠，要努力學習唱好歌，如拍戲就變了不上不落」。Gigi粉絲後援會早前與慈善機構合辦義賣活動，為小動物籌款，她大表支持，盼將來夾到時間，與粉絲一起當義工，幫助有需要機構，燃起一大團行善火焰力量。

連詩雅為公開獻唱緊張失眠

連詩雅相隔一年多沒公開獻唱，開騷前一晚似做回新人，心情緊張至失眠。她透露為J2新節目《因為愛情》擔任主持，訪問多對夫妻及情侶，分享近年在疫情下面對的困難，當中有經歷生離死別和異地分隔。其中有個太太在疫情時懷孕，丈夫身在台灣分隔兩年多，小孩出世後未見過爸爸。她自認眼淺，拍攝時被感動到喊。快為人妻的她準備踏入人生新階段，會在節目談婚姻看法。

記者：林蘊兒