鄭欣宜送增高鞋墊寓意加場 鄭中基爆女兒獨聽林家謙中文歌

【明報專訊】林家謙前晚於紅館舉行第5場演唱會，嘉賓有鄭欣宜及鄭中基。欣宜與家謙合唱《救命歌》後大力擁抱，並多謝家謙寫《救命歌》給她，稱收到這首歌時，感覺好似有個人跟她說：「我睇到你，聽到你個心入面諗緊乜！」她說完眼濕濕想喊，家謙上前安慰，自言當時去日本旅行，收到欣宜喊着打電話來，嚇到他以為自己做錯什麼事。欣宜哭着說：「你首歌好似有一個人摸住我個頭，呵住我咁。」欣宜準備一對「增高鞋墊」作禮物，家謙笑言家中有好多。欣宜解釋，「增高鞋墊同你的歌一樣，男女合用。最重要可以為你個人『加長』，祝你以後開騷都似個鞋墊，不停加場再加場呀」。

鄭中基去年演唱會請家謙做嘉賓，稱記得當時叫家謙食多些，怕一號風球將對方吹走。他說：「恭喜晒，好開心八號風球你都重喺度，證明你大隻咗。真係乖仔。」鄭中基又提到女兒梓喬（Emma）向來不聽中文歌，連他的歌都不聽，但會搵家謙的歌來聽。他表示：「我因為個女再出來唱歌，再寫歌因為林家謙。你有那麼多好聽及不同風格的歌，令我也想創作音樂。我今年會製作唱片，邀請家謙一同創作，我寫上半首，他寫下半首，看有沒有機會合唱。」

娛樂組

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