馮盈盈否認執陳自瑤二攤演新劇 澄清工作不斷無被雪藏

【明報專訊】馮盈盈與丁子朗合演無綫新劇《妳不是她》，開拍前傳出馮盈盈執二攤，有指女主角原屬意陳自瑤，但疑因向傳媒放料已跟王浩信離婚，激嬲無綫高層被飛出該劇，改由馮盈盈頂替。昨日馮盈盈與丁子朗一起出席活動，前者表示很早已收到拍攝通知，已做了很多準備工夫；丁子朗撐拍檔很適合劇中角色。馮盈盈被傳遭雪藏逾一年多，對於解凍之說，她反問：「有啲咁嘅事？」她表示一直有好多工作。

馮盈盈、丁子朗、洪嘉豪昨日到會展出席婚嫁品牌頒獎禮，洪嘉豪獲大批粉絲舉牌支持。馮盈盈與丁子朗表示合演新劇《妳不是她》下月中開工，兩人不是首次合作，除同是2016年香港小姐冠軍及香港先生亞軍外，早於劇集《逆天奇案》已結劇緣。對於有傳陳自瑤被飛出劇組由馮盈盈頂替，他們都說未有所聞。

很早已收到演出通知

劇集未開拍傳聞滿天飛，馮盈盈說：「好多謝大家關注，是好事。（被指執二攤也是好事？）其實我有留意這傳聞，也知道總監徐生（徐正康）已交代，我們亦不用多講，而且我是很早之前已收到拍這部劇的演出通知，已做了很多準備工夫，好多謝徐生覺得我適合這角色。今次的劇情好特殊，我們的角色好特別，所以不能太早透露。」她稱沒有因被指執二攤影響心情，因只是傳聞，「都幾摸不着頭腦，有點莫名其妙，所以都無放在心上，無影響心情」。

逾一年沒拍劇 有信心應付到

馮盈盈繼劇集《智能愛人》後已有一年多沒拍劇，自詡專業演員可以很快投入角色。她說：「例如有很多前輩，養精蓄銳一段時間，再拍劇都一樣非常專業和精彩，自問比不上很多前輩咁犀利，但我都入行好幾年，也算有些經驗，其實都沒什麼需要驚，絕對有信心應付到。」曾傳遭無綫雪藏，今次重返劇組，被形容終於解凍？她說：「有啲咁嘅事咩？其實我一直都有好多工作，忙拍攝節目，只是未播出。」

丁子朗：邊個對手都想合作

丁子朗表示很期待跟馮盈盈合作，看今次能擦出什麼火花。「監製叫我操定背肌，因劇中會到健身室拍攝」。他堅稱一直不知同劇女主角是誰，之前不知是馮盈盈，更從未聽過是陳自瑤。

問到會否想對手是陳自瑤？他說：「邊個對手都想合作，我聽到是馮盈盈極開心，很相信總監徐正康的眼光，角色人物性格真的好適合馮盈盈演出。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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