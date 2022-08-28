余慕蓮已立平安紙 數百萬住宅捐東華

【明報專訊】84歲余慕蓮（魚毛）多年來低調行善，2005年將無綫給她的近半退休金捐到貴州建小學；早前推出自傳《我是一條豆角》，將收益不扣除成本全數撥捐兒童癌病基金。她近日接受商台節目《星光背後》主持梁泰來訪問時表示，「我唔要錢，亦唔恨錢」。她透露已立平安紙，安排好身後事，將來離世後將現在居住、價值數百萬的單位捐給東華三院，「人遲早要走，現在計劃好，總好過被人呃，被人呃仲心噏。我不太看重錢，人最重要健康，現在連健康都無乜，瞓醒一日就當是賺多一日，千萬不要想太多」。

盼「玩多一兩年」

魚毛兩年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入院，留醫半年死過翻生。她回想入院後無意識什麼都不知，也不知自己進了ICU（深切治療部），「那半年我要插喉，瞓牀瞓到背脊爛、屁股又爛，好痛，痛到叫『我死喇！救命！好辛苦』，眼淚不停流都無人理，因那病房每個人係咁叫救命」。魚毛稱大病前被兩名友人騙上廣州進行聲稱是回春的療程，抽血又吊些點滴入她體內，影相騙她做代言人。她回港後好嬲要求刪相，稱不知道跟之後的病有沒有關係。她出院兩年沒有什麼心願未了，只希望「玩多一兩年」，如要長期卧牀寧願早些「收工」。她說：「現在只想行得、食得，快點修復好牙齒，戴假牙也沒問題，亦不介意靠枴杖走路，不想長期坐輪椅。」她早前獲邀復出拍戲，但自知身體狀况不容許而婉拒。

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