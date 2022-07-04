「校花」510被問有否拍拖瞪大眼 古天樂：咁惡做咩呀

【明報專訊】創作平台《試當真》聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes！合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，早前11名校草和10名校花誕生，並接受大會安排的星級綜藝及直播堂考驗。製作組在前晚首集「校花校草綜藝堂」邀請古天樂（古仔）擔任嘉賓現身勉勵，給21名校花校草驚喜 。

Angelina演蘇媽過關膺班長

古仔親自測試一衆校花校草的應對和執生能力，表現較突出的趙君瑜（Angelina），應古仔要求即場重演《媽媽的神奇小子》中蘇媽聲嘶力竭叫兒子起身行路的情節，Angelina未有怯場，還演得投入。古仔再要求她以唐老鴨聲線演這段情節，她亦順利過關，獲古仔讚「幾好、幾好」。古仔又要暫名Ivan（王耀宏）的校草在5秒內改英文名，將來必須沿用下去。Ivan限時內改名「Meaning」，獲古仔讚有意思。Meaning之後行catwalk測試表現自信，與Angelina被古仔選為花草中的男女班長。

受歡迎的校花510被古仔問有否拍拖時，瞪大眼說沒有，古仔笑說：「冇咪冇囉，咁惡做咩呀？」考驗完花草們的執生能力後，古仔說他們都幾好，還有9個星期訓練，稱最重要有自信，希望將來可在圈中合作。

比賽逢周日重新洗牌投票，每周六晚11時截票。總結首周票數，校草何求（John）及校花510得票最多。最低票數校草陳諾弘（Gordon）與蔡梓賢（梓賢）、校花陳欣欣（Abbie）在首周止步，雖然出局但獲大會發放畢業獎學金及100件花之卷壽司；其他晉級18強則會繼續賽事。

娛樂組