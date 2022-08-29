愛犬登紅館淡定繞場 林家謙林宥嘉隔空合唱

【明報專訊】林家謙前晚舉行第6場紅館演唱會，特別嘉賓是愛犬「林家犬」Waffle，陪主人繞場唱歌。Waffle可愛活潑，面對歌迷興奮歡呼，一點都不怯場，淡定跟林家謙邊唱邊跳。還有Tyson Yoshi與Serrini、岑寧兒及越洋連線的台灣歌手林宥嘉擔任嘉賓。Tyson Yoshi與Serrini一同出場，Serrini搞笑叫Tyson Yosh為她報仇，齊齊除林家謙衣服，大爆對方曾跟她說不知點解Tyson Yoshi這麼喜歡自己？林家謙聞言大叫：「喂，我幾時有講？你係咪夢遊呀？」Tyson Yosh對林家謙說 ：「你咪咁自以為是啦，搞到我好尷尬呀。」

壓軸嘉賓林宥嘉以越洋連線方式現身，觀眾驚喜萬分。林宥嘉用廣東話打招呼：「Hello，香港朋友你哋好，我係林宥嘉。𠵱家係live，唔係錄影，好開心聽到你哋嘅歡呼聲。」林家謙表示好榮幸請到林宥嘉做嘉賓，對方是他音樂生涯上很重要的一人。兩人合唱《壞與更壞》及《飛》，林宥嘉稱《壞與更壞》是他與林家謙合作、很重要的一首歌，沒想到林家謙的作品可以讓他的首支廣東歌有這麼多人喜歡。

35歲的林宥嘉問林家謙比他小幾多歲？林家謙笑說：「真的要講嗎？我30歲。」林宥嘉說：「不是年紀輕才需要勇氣面對未知，不管幾多歲都需要勇氣，每個人擁抱的天空都不一樣，要知道自己的珍貴。」他唱完《飛》後說：「這個世界一直都在變化，如果明年有一個變化是我要去紅館開演唱會，邀請大家，多謝大家。」

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