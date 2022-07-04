與Winka宣傳《明日戰記》主題曲 ANSONBEAN可惜未能一同受訪

【明報專訊】男團MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的舞蹈員男友李啟言（阿Mo）遭墜下大型屏幕擊中壓傷，仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，事後So Ching一直停工缺席COLLAR活動。COLLAR成員Winka（陳泳伽）與ANSONBEAN （陳毅燊）合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》，繼早前首映禮現身拒受訪，昨日她與ANSONBEAN到觀塘出席電影宣傳，亦事先聲明不接受傳媒訪問。

心情不俗的Winka不時向現場支持她的粉絲揮手、飛吻及派心心，在台上分享唱主題曲感受，「初時以為是被整蠱，不敢相信，直至收到Demo才信是真，是一個很難得的機會，但都好緊張，擔心唱得不好點算！覺得這首歌真的難唱」。被問到想不想參演香港科幻片？Winka說：「我想演女殺手，想cool一點，因為平時笑得太多。」

ANSONBEAN鍾情拍動作戲，希望有機會演奸角，「因為奸角多數會打得多，我都奸到，要化妝化到塊面爛晒，剃崩條眉都可以，細個都撞崩過條眉，可以靠畫眉遮住」。他承認單獨受訪覺得有點可惜，但沒有壓力，活動前有跟Winka聊天，對方和上次見到一樣，心情不錯。《明日戰記》8月25日開畫，至昨日累積票房逾2000萬。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com