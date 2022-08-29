演情侶一拍即合成好友 王灝兒毋懼男友呷朱敏瀚醋

【明報專訊】無綫劇集《痞子殿下》播映以來贏得不錯收視和口碑，除周嘉洛演的「四王子紀威」和陳瀅飾演「蠻儀」的歡喜冤家，經常鬥氣吵鬧為劇集搞笑。劇中另一對青梅竹馬的契兄妹，JW（王灝兒）飾演的「細契」和朱敏瀚（朱仔）演的「裘千刀」，奉旨談情演情侶，表現甜蜜，觀眾甚受落。JW自詡是專業演員，與朱仔不會戲假情真，毋懼男友呷醋。劇中因愛甘願為另一半改變的朱仔，直認現實難以做到，現時專注事業，談情說愛排最後。

JW、朱仔、周嘉洛和陳瀅首次合作拍劇，拍出真友情成老友，戲裏戲外經常見面、無所不談。劇中演情侶的JW和朱仔奉旨談情，JW自覺夠專業，演出目的純為搞笑，不擔心惹男友呷醋，還呼籲家人朋友一齊追劇支持，甜笑說男友評價她表現ok。

提到朱仔的角色對JW一往情深，甘為對方犧牲改變，現實中的他承認難以做到，甚至將愛情排最後。早前宣布與拍拖3年的余思霆分手，回復單身的朱仔說：「我將事業工作擺第一位，健身亦是我工作一部分。如果問我，會不會為一個女仔改變自己應有的行為，答案是不會，現時我可以更專注事業。」他明白當演員須要有感情生活，但可以是親情和友情，並重申和余思霆分手，是因異地相隔，感情難以維繫，非他太專注事業忽略前度。

JW評拍檔歌藝有待改進

JW為歌唱節目《聲夢傳奇》連續兩季擔任導師，訓練學員時表現超肉緊，被封「緊張大師」。她解釋向來性格如此，加上第2季學員較年長，給評語會比較直接到肉。累積兩季經驗，JW考慮開班教學生唱歌，可惜暫時未有時間分身，「其實拍完第一季節目，已有人問我收不收學生，真的不敢講教人等於唱歌好叻，只是發現識得教。之前我也上過唱歌班，老師會多用理論教樂理，我有自己一套，讓人容易明白」。

朱仔談到盼有朝一日為主演的劇集唱主題曲，性格直率的JW不留情面大潑冷水，「有聽過他在網上頻道節目翻唱別人的歌，都唱得幾好聽，有個底嘅……但有待改進囉，都是專心拍劇先啦」。朱仔表示曾與陳瀅到《聲夢2》探班，見識「JW老師」與演戲時的態度截然不同，在她熟悉的音樂範疇表現很專業，又稱周嘉洛負責主唱《痞子殿下》主題曲，都是多得「JW老師」指導，「周嘉洛錄歌當日，我們3人都在場打氣支持，JW有即場給他意見。如果我和陳瀅將來要學唱歌，一定要找『JW老師』幫手」。

不覺被周嘉洛搶風頭

周嘉洛的「星爺」式搞笑演繹獲觀眾欣賞，令同劇演員光芒被搶。JW不認為劇集為周嘉洛度身訂做，使他們淪為陪襯品，她和朱仔異口同聲大讚周嘉洛好叻又聰明，懂得將個人元素融入角色，不是完全跟劇本做。朱仔說：「他拍第一二場戲已玩露股，我們不怕被搶戲，因為劇情分配得好好，每個角色都有發揮空間。」

同樣是混血兒的JW與朱仔，都是首次參與古裝劇，慶幸劇中對白偏向現代口語化，應付不太難，最難是忍笑。JW表示只要明白故事內容，演戲時講對白會自然流暢；相比唱歌背歌詞，認為歌詞分段落更容易記錯。

朱仔進化為「御用除衫佬」

朱仔大爆拍攝趣事，稱JW有時反應似現場觀眾多於演員，例如拍攝其他演員大頭或一大班人遠鏡時，要留意JW膊頭有沒有震動，因為有時她拍拍下想笑，為免拖累NG，趁大家不察覺，會擰轉背偷笑。之前連續拍幾套時裝劇都要騷肌，即使拍古裝，朱仔難逃「爆肌」情節，成為拍劇日常，自嘲由「御用細佬」進化為「御用除衫佬」，並笑說：「監製通知我稍後拍新劇，第一場戲就要除衫。知自己是行這條路，眼見香港沒有太多這類演員，行這路應沒有錯。我已習慣不用開工都會操練，隨時準備『騷肌』。」

服裝：Brooks Brothers

朱敏瀚/髮型：Leo Yiu@Mplus Salon

化妝：Chloe Yu

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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