鄧小巧趕及做「黃碼」嘉賓 林家謙喊住完騷 曾沮喪想取消演唱會

【明報專訊】林家謙7場紅館《Summer Blues 演唱會》前晚圓滿結束。他壓軸唱《邊一個發明了ENCORE》後情緒爆發落淚，自爆感太大壓力，曾數次想取消今次演唱會，幸獲友人支持鼓勵，終順利完成。

林家謙紅館演唱會前晚尾場，率先出場嘉賓是加拿大返港的鄧小巧，她穿黑色性感晚裝戴口罩登場，兩人先合唱《心靈作家》。鄧小巧形容是經歷千辛萬苦趕返港撐場，她說：「我今日是黃碼人士。最初以為趕不及來港，後來知道香港更改入境檢疫政策，改為『3+4』，25號後黃碼可以入場館；我便立即買機票、訂酒店及做檢測，可惜趕到機場拿不到登機碼，唯有改搭另一航班，但不停延遲，我在機場足足等了48小時才登機，碰巧24號香港打風，我趕及出關，完成檢測今晚才可以來到這舞台。」林家謙大為感動，稱有對方出現，演唱會才圓滿，兩人隔空作狀擁抱，全場歡呼，小巧亦感動落淚，林家謙遞上紙巾，再合唱《可惜你是個人》。

Tyson公主抱 陳蕾「唔老黎」

做足7場嘉賓的Serrini繼續索吻不成，即場滴眼藥水扮喊，又追問林家謙如何報答自己，笑言上了7日「友誼的賊船」。再次做嘉賓的Tyson Yoshi此時出場，與Serrini聯手拉開林家謙的外套，之後Tyson Yoshi突然向林家謙施展「公主抱」，並對咪唱歌，只唱了幾句已面露辛苦表情，唯有放低家謙，3人一起合唱。

另一嘉賓陳蕾出場時自嘲「唔老黎」，因今年1月答應為張敬軒演唱會任嘉賓，惟爆發第五波疫情，演唱會暫停。原本24號晚為林家謙擔任嘉賓，當日又遇8號風球延期，結果就變成尾場嘉賓，她與家謙合唱《相信一切是最好的安排》，十分應景。

演唱會尾段，嘉賓RubberBand（RB）壓軸出場，成員6號籲觀眾站立合唱《小涼伴》及《阿波羅》，更爆RB有兩名成員與林家謙一樣屬處女座。成員泥鯭即搞笑說：「我們可以搞新組合叫『處女時代』，第一首歌就叫《小器簿》。」林家謙稱讀中學時已愛聽RB的歌，感覺很夏天，希望大家能借歌延續暑假的快樂。

感謝Eason林夕黃偉文鼓勵

「安歌」環節，林家謙獻唱《邊一個發明了ENCORE》後談感言，稱來到演唱會最後一晚，就如小時候放完暑假大感不捨，此時邊說邊落淚，台下粉絲大叫：「家謙唔好喊，我哋好多謝你！」以示支持。他表示今次舉行演唱會並不容易，每日都需要拆彈，最大的關口是來自自己，「覺得自己唱歌不是太好，從沒有想過開騷，是監製Alex Fung叫我嘗試入紙申請開紅館騷，以為要等兩三年，怎知一入紙就批了！當看見rundown和練歌時都感到沮喪，因我擔心不夠歌，亦不夠動力去唱，真的有幾次想取消這個騷。多謝Eason（陳奕迅）、林夕及黃偉文的鼓勵及幫忙，我知道很多人與事未必需要encore，發生過的，只要好好存在心裏已足夠。知道有些朋友將離開這城市，希望他們記住這7晚騷的所有回憶，望某年夏天再相聚」。說罷演唱會結束。

盼觀眾不再對紅館有陰影

完騷後，林家謙解釋想取消演唱會原因，除了因擔心受疫情影響，也有心理關口要克服，「以往開騷最多唱8首歌，但是今次要唱近30首，一直很擔心自己聲線頂不順。現在完成了感覺好開心，似發夢一樣，我給這個騷的表現8至9分」。他表示有上網看回演出片段及評語，承認舞台設計因紅館墜屏意外後改動不少，例如眼鏡擺設不能升高、舞台不能轉動、每個嘉賓都要自行上落台等，「我覺得個騷可以給信心觀眾，或者有療癒作用，因我知道有些觀眾抱着複雜的心情入場，希望他們看完後，心情可以舒服，對這個地方不會產生陰影，能夠開心就最好」。

林家謙表示目前想放假休息，最想吃火鍋，因開騷期間食得少，目前瘦到得26吋腰。他也打算搞慶功宴答謝每個嘉賓，已傳短訊及送禮給他們，其中最刺激的嘉賓是鄧小巧，因對方花了很多時間才能返港，亦要多謝陳蕾，因令他相信一切是最好的安排。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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