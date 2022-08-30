被踢爆受女同事歡迎 周嘉洛：搵唔到原因獨上陳瀅香閨

【明報專訊】陳瀅、周嘉洛、王灝兒（JW）及朱敏瀚昨日到觀塘為劇集《痞子殿下》結局篇宣傳。眾人與現場粉絲大玩遊戲，朱敏瀚更被女粉絲隔住口罩送吻，令他大感尷尬避開，場面搞笑。

陳瀅之前已否認與周嘉洛拍拖，稱隨着劇集播完，他們的緋聞也差不多要完。周嘉洛亦同一口徑，稱未試過單獨上陳瀅香閨。問會否嘗試？他說：「暫時無咁嘅興趣，亦都搵唔到原因。」又稱不知陳瀅為何指他有很多女仔埋身。陳瀅大爆：「他很受公司化妝和服裝姐姐歡迎，還有獲很多女同事歡迎，我記得拍攝時，有個女同事專登來看他演戲。」周嘉洛表示專注工作沒留意。

陳瀅被指今年很大機會跟胡定欣、陳煒爭視后，周嘉洛力撐陳瀅絕對得。陳瀅說：「多謝大家喜歡這部劇，至於是否大機會，我覺得今年還有很多劇未播，可能有其他比我更好的演員獲提名。雖然我還有部台慶劇《美麗戰場》將會播，但拍得多劇不代表機會大，我之前試過一年播6部劇，結果連『飛躍進步獎』都無，我反而想獲得最喜愛的拍檔和劇集獎。」

JW自認專業演員願拍吻戲

朱敏瀚表示被熱情女粉絲送吻感意外。JW稱劇中跟朱敏瀚沒有吻戲，但澄清並非她要求不拍，而是劇情沒特別需要。問到如劇情需要，是否願意拍？她笑說：「都可以諗吓嘅！因我現在已是專業演員。其實當歌手10幾年，突然做演員都好驚，在街上聽到大人和小朋友話我演得好搞笑，我也覺得欣慰，好想拍多些劇。」

記者：林祖傑