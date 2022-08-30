「少爺仔」化身家務達人 馬國明為湯洛雯打造安樂窩

【明報專訊】馬國明在劇集《白色強人II》飾演醫生唐明，與唐詩詠演的蘇怡感情一波多折。現實中，馬國明與拍拖3年的女友湯洛雯（靚湯）愛得甜蜜，早前更共賦同居。日前馬國明接受《明報》專訪，透露在疫下拍攝這部劇集感受很深，體會人生無常，還漏口風好事近，與女友對結婚已有初步共識，但尚欠一個條件。是家中「少爺仔」的馬國明一直有父母疼惜，不用做家務，現在為了靚湯變成住家男，落手落腳打理頭家，還為愛貓任「剷屎官」一職。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

48歲馬國明（馬明）拍攝《白色強人II》期間體驗人生無常，加上疫情持續兩年多，成為和女友靚湯的戀情催化劑，更珍惜相處時刻，並有結婚念頭，「我們傾過，已有初步計劃，朝着結婚方向邁進，唯一障礙是疫情反覆，就算去外國結婚，大家要隔離，若安排了又爆疫，都好煩。最近睇報道，有個男藝人的婚禮受疫情影響延期了兩年，所以要再諗、再睇時機」。

還有兩年便「入五」的馬明，不抗拒生小朋友，「現在養了兩隻貓，好似兩個小朋友，我當仔咁湊，牠們好黐身，朝朝清晨5時嘈醒我，嚷着要吃早餐，又扭我出客廳陪牠們玩，才肯放過我，好得意。不過養人難過養貓，如果小孩要來臨，我都ok，都喜歡小朋友，聽人講抱自己小朋友的感覺好得意」。

女友感染 添衣著品味

與靚湯拍拖3年，愈愛愈高調，馬明近日公開在將軍澳築愛巢，方便上班和享受二人世界，並承認同居後，有好大改變，「我跟父母住，只負責整理自己間房，現在我經常執屋，因為愛清潔，喜歡所有物品都有秩序，阿湯放東西比較隨心，其他家務我都會做，洗衫、掃地、剷屎。兩隻貓上廁所後，貓沙會濺到地上，又怕牠們舔到甩在地上的毛，吞了會影響健康」。

一向熱愛踢足球的馬明，笑稱以往多出入球場，現在新增了一個蒲點，就是逛寵物店，為愛貓添糧食和日用品，生活上受女友靚湯感染，增添了衣著品味，「阿湯會留意時尚品牌，跟她多認識和了解，會按場合需要添少少時裝，但當然不會件件買貴衫啦」。

關注健康 年年驗身

馬明呻香港男人不易做，一人掙錢，要養父母，又要養子女，遇上疫情爆發，經濟不景氣，生活百上加斤，令他從多方面着手建立多點保障。他說：「拍這部劇聽到好多病例，即使後生仔都可能患病，疫情期間，體會到身體好化學，如果遇上大病，可能要使一大筆，所以現在有空檔會多接工作儲錢。我年紀開始大，近兩三年都年年做體檢，平時跟爸爸學茶道學養生、減少食甜品，聘請了營養師幫我補充營養，加上運動，希望能保持身體健康。」

馬明視黃日華和張兆輝為目標，希望有日達到他們的境界，可以慢慢減產，只接商演掙錢，閒時與老友踢波作樂，但笑稱有排未見岸邊，「這個時代，做長線計劃都未必有用，世界變得好快，好多事突如其來，所以只會計劃一兩年的事情」。

盼再挑戰喜劇

馬明3年前憑劇集《白色強人》首封無綫視帝，續集《白II》再由他孭飛大曬演技，承接上集贏口碑，有指無綫為他今年再奪視帝鋪路。馬明表示醫護和消防員為民拯命，當今時勢拍這類題材是比較着數，容易令觀眾加分，「入行22年，回望都好開心，識到好多朋友，拍戲是我喜歡的工作，演過好多喜歡角色，最愛的3部劇集是《On Call 36小時》、《降魔的》及《白色強人》，當中兩部都是演醫生。其實我拍過《烈火雄心II》，希望將來有機會再拍關於消防員題材的劇集，或者再挑戰喜劇，早前上綜藝節目《開心無敵獎門人》，好欣賞曾志偉、阮兆祥和錢嘉樂識搞氣氛，好想學他們識得逗人開心」。