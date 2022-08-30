受杜琪峯啟發創《明日戰記》 古天樂現身戲院 答謝一眾「古太」捧場

【明報專訊】吳炫輝執導、古天樂（古仔）監製兼主演的《明日戰記》，上映4天（截至28日）累計票房2170萬，前日單日收600萬。為答謝觀眾支持，古仔前日聯同導演吳炫輝、姜皓文、吳肇軒與胡子彤，以及為電影唱主題曲《明日之明日》的ANSONBEAN （陳毅燊）及Winka（陳泳伽）等，走訪尖沙嘴和旺角多間戲院謝票。

杜Sir包場支持

導演杜琪峯（杜Sir）包場欣賞《明日戰記》，洪金寶、林雪等現身撐場。古仔和吳炫輝在謝票前開香檳慶祝佳績。古仔等人甫進入影院，觀眾已經歡呼若狂，古仔笑言：「好似開演唱會咁，好多謝大家支持，在此謝謝這麼多名『古太』，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次。」

古仔特別鳴謝杜Sir，「《明日戰記》的誕生多少跟杜Sir有關，因為他的一席話，我才開始成立特效公司。有次食飯，他對我說：『我們一定要製作屬於自己的香港電影，要靠特技的戲。』當時聽完，呆了，之後開始一步步做到今時今日」。杜Sir認為未來電影將會很多元化，尤其是在特技上的發展是無窮，銀幕將會出現許多大家意想不到的事物。

娛樂組

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