陳凱琳主持英語清談節目 邀胞弟亮相談交友

【明報專訊】前港姐冠軍陳凱琳（Grace）早前與龍鳳胎胞弟Derek捲入「血統風波」，兩人一於懶理，Derek按照原定計劃和老婆Wing移民加拿大展開新生活；與Derek姊弟情深的Grace，當時大感不捨。相隔不足兩個月，Grace昨日在社交平台宣布：「The CHANCHANTWINS are BACK」，姊弟再度一起。原來Derek為撐家姐，赴加拿大前特意為她身兼監製與主持的明珠台節目《Love Matters with Grace 》擔任嘉賓，該集今晚播出。Grace在社交網表示非常榮幸能和Derek拍攝她的第一個英語清談節目；又表示不敢相信弟弟已回加拿大近兩個月，非常想念對方。

Grace與Derek節目中大談有關交友應用程式的社會現况，以及親身經驗。Grace自言從未用過交友應用程式，Derek卻透過交友應用程式認識太太Wing，並透露與Wing第一次約會時已認定對方，令Grace大感羨慕。Grace亦問Derek最近一次說「我愛你」的對象是誰，他回答是老婆，更表示每天早晚都跟老婆說「我愛你」。

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