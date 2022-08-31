古天樂撐場幫《飯戲攻心》造勢 黃子華盼託鴻福 帶旺票房大賣

【明報專訊】賀歲片《飯戲攻心》因疫情延至中秋檔期上映，前晚舉行首映禮，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎與廖子妤等，聯同導演陳詠燊，還有出品人兼監製江志強和有份投資的古天樂（古仔）出席。古仔主演的《明日戰記》票房大賣，黃子華盼託他鴻福，帶旺埋《飯戲攻心》。9月5日是黃子華62歲生日，一眾演員率先送上禮物賀壽，談到如何慶生，忙於舞台劇的他稱休息便是最好的慶祝。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

眾人在首映禮切月餅蛋糕預祝中秋團圓，並宣布舉辦《飯戲攻心》中秋金多寶大抽獎賀開畫，入場睇戲的觀眾有機會贏取價值10萬港元千足黃金或其他獎品。古仔近日宣傳主演的《明日戰記》頻頻曝光，笑稱今次是代母親出席首映禮，「我是幫媽媽打工，每一部戲的出品人並不是寫我名，是寫母親名，我今天是代她出席，預祝大家中秋節快樂，中秋節最重要是看《飯戲攻心》」。

對於近日疫情確診數字有上升趨勢，政府有意再收緊防疫措施，黃子華承認憂慮一定有，但覺得大家對防疫已很有經驗，相信今次一定能控制，最緊要大家齊心檢點。張繼聰同樣表示沒有人不擔心，認為不止電影界，飲食界及各行各業都承受了很久，希望政府體恤，能取得平衡，強調香港人防疫意識已好高。

收續集劇本 承諾接演

近期上映的港產片票房不俗，問黃子華對《飯戲攻心》的票房是否也很有信心？他說：「希望託他們鴻福，可以帶埋我哋上去啦。」下月5日黃子華62歲生日，一眾演員率先送上禮物，壽星表示很感動，談到導演陳詠燊送上《飯戲攻心》續集劇本，黃子華笑說：「只要打開入面真的看到有內容，再接拍的機會很大。」Stephy及林明禎表示十分期待再和他合作。

對於演出的舞台劇《最後禮物》再度加場至50場，黃子華稱對他而言已很盡，「希望好的演出能讓多些人看到才搏命做，其實我前3日已經盡咗，好幸運生日當天可以休息，休息就是最大的慶祝」。

王菀之被讚技驚四座

同樣忙於演出舞台劇《Proof 求證》的王菀之（Ivana）表示很想加場，但因場地已滿未能再加，但很多謝大家支持，門票一早售罄，「下次好想試新嘢，我都好想和張繼聰這名劇場人合作」。

張繼聰表示太太謝安琪已看過Ivana的舞台劇，大讚對方表現技驚四座，「所以我一定要跟她學吓嘢先，其實心裏很佩服她，因為做舞台劇一定要好有熱誠，做投資者直程是瘋狂夢想家，在我心裏面她是古天樂的級數，不過是舞台劇界」。Ivana表示希望電影《明日戰記》及《飯戲攻心》若拍續集能邀她演出，幫補一下她投資舞台劇。