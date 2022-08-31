更新近况 Anson Lo愛犬陪瞓 呂爵安睇書曬毛腿

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會發生墜屏意外逾1個月，呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）意外當刻在舞台獻唱，為他們伴舞的舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨型屏幕擊中，目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事故對Edan與Anson Lo打擊甚大，後者跟阿Mo更是大學同學。

Edan睇戲撐好友

MIRROR因演唱會事故暫停工作兩個月梳理情緒，12子的社交平台甚少更新，變得低調，繼日前柳應廷沒露面直播唱歌抒發心情，Edan和Anson Lo亦更新近况。沒有出鏡的Edan透過照片分享日常生活，包括逛誠品買書、睇《緣路山旮旯》支持好友岑珈其，還有食榴槤。他貼出所看的新書照片，不過將內容模糊了，有網民認出書本是《被討厭的勇氣》，另有網民將重點放在右下角Edan的毛腿，「正印」阮小儀搞笑留言：「腳毛出了鏡，正呀喂！」

Anson Lo曾在8月5日於社交網發文抒發情緒，早前在限時動態貼出時鐘照，未有留下任何字句。前晚再更新，貼出愛犬Amber照片，並留言「Night time」，神徒（粉絲暱稱）為偶像打氣，稱Amber是最好的陪伴。

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