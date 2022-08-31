名模伊蓮娜分手3年 公開泳裝合照 畢利谷巴疑與舊愛復合

伊蓮娜（左）與畢利谷巴（右）拍拖4年，育有一女，兩人分手3年以來，她沒公開跟舊愛合照，前日突然上載與畢利谷巴度假期間拍攝的照片，隨即引來復合揣測。

【明報專訊】《醉爆伴郎團》畢利谷巴（Bradley Cooper）2018年自導自演《星夢情深》，與女主角兼百變天后Lady Gaga傳出戲假情真，翌年與拍拖4年的女友、俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）分手。兩人分開3年，後者前日在社交媒體Instagram上載多張往巴哈馬群島度假的照片，其中一張最受矚目的是身穿比堅尼泳衣的伊蓮娜跟舊愛畢利谷巴合照，並把頭靠向男方肩膀，親暱姿勢加上心心表情符號，兩人隨即惹來復合揣測。

伊蓮娜跟畢利谷巴育有現年5歲女兒Lea，兩人3年前分手時協議共同撫養孩子，這次巴哈馬之旅估計跟女兒同行。

本身是專業模特兒的伊蓮娜狀態甚fit，連環公開多張身穿泳衣在沙灘取景的照片，其中一張她躺在沙灘，更被心形符號包圍。

畢利谷巴大曬胸腹肌

至於與畢利谷巴的合照，兩人亦姿態親暱，伊蓮娜把頭靠向畢利肩膀，雙雙露出甜蜜笑容。再次自導自演電影《Maestro》的畢利，片中扮演美國著名指揮家伯恩斯坦（ Leonard Bernstein），劇照早前曝光，化了老妝之後，幾乎認不出他本人來。在伊蓮娜公開的合照中，畢利卻狀態大勇，渾身胸腹肌。不過兩人未有回應是否舊情復熾。

與畢利谷巴分手後，伊蓮娜一度與Hip Hop歌手Kanye West傳出緋聞，被傳媒拍到同遊巴黎。其後有消息指Kanye專注事業，又要照顧跟前妻Kim Kardashian育有的4名子女，所以無暇拍拖，兩人最終分手。其間畢利谷巴曾跟《歡樂合唱團》女星戴安娜艾朗（Dianna Agron）短暫約會；早前有美媒指畢利與美國前國務卿希拉里的助手阿貝丁（Huma Abedin）拍拖，但未經雙方確認。

伊蓮娜曾與C朗拍拖 2017年誕女

現年36歲的伊蓮娜於2010年在模特兒界走紅，曾為多個著名品牌拍攝廣告，並跟現效力曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）拍拖6年，2015年初分手後不久，伊蓮娜情傾畢利谷巴。兩人的女兒於2017年出生，並於2019年中分手。

47歲畢利谷巴2007年曾與《執法尊家》珍妮花艾斯普圖（Jennifer Esposito）結婚，婚姻僅維持了半年。之後他與《檔案39》拍檔雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）發展姊弟戀，又曾跟《阿凡達》素兒莎丹娜（Zoe Zaldana）及《末日荒原》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）拍拖，但均分手告終。