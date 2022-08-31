Netflix《創造安娜》被控誹謗

【明報專訊】改編自真人真事的《創造安娜》（Inventing Anna），今年2月在影視串流平台Netflix上架，收視不俗。該劇講述假裝是德國名媛的俄羅斯女孩Anna Sorokin，打入美國紐約上流圈子招搖撞騙，最終被告成為階下囚。劇中角色Rachel Williams真有其人，並由姬蒂魯維斯（Katie Lowes）扮演，前日透過律師入稟控告Netflix誹謗。

Rachel Williams與Anna Sorokin是朋友，並曾被後者騙去6.2萬美元（約48.3萬港元），Rachel Williams把受騙經過寫成文章在雜誌《Vanity Fair》發表，並曾出書。《創造安娜》則是根據《紐約》雜誌的文章改編。Rachel Williams在入稟狀指《創》劇有16部分構成誹謗，把她形容為不道德、貪婪、勢利及不忠，又指她企圖佔Anna Sorokin便宜，把她遺落在摩洛哥，做出可鄙行為。Rachel Williams的代表律師Alexander Rufus-Isaacs表示，Rachel在《創》劇播出後，受到很多網民批評，「如果要根據真人改編，又要形容為壞人，就不要用真名吧。我希望創作人明白，如果要描述一個不討喜的人物，就不能用真名，除非所有描述都很美好」。據悉入稟狀亦引述多篇專欄文章，指出《創》劇讓人討厭Rachel Williams這人物，卻把Anna Sorokin塑造為女性主義者象徵。