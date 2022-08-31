【開箱】《爸爸Me Time》 叫座不叫好的最佳示範

【明報專訊】《未來外父插女婿》導演約翰漢堡（John Hamburg）自編自導、《 變形金剛：殲滅世紀》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）與《肌智同學會》諧星奇雲赫特（Kevin Hart）合演家庭喜劇《爸爸Me Time》（Me Time），剛於8月26日在Netflix上架，截稿前迅速登上該串流平台的英語電影收視榜冠軍，觀眾爭相捧場，但在影評網站「爛番茄」得分只有7%，究竟作品要有多爛，才可獲得單位數字？

父親全職照顧子女

《爸爸Me Time》故事講述一對識於微時的好友：桑尼（奇雲赫特飾）和哈克（麥克華堡飾），前者自5歲開始，每年都會跟後者慶祝生日，二人做盡所有瘋狂事情；直至15年前，他倆在猶他州山頂玩飛鼠裝滑翔，婚後變得膽小保守的桑尼不願再為好友「賣命」，從此漸行漸遠。時光荏苒，桑尼成為家庭主夫，全職照顧子女，好讓建築師妻子瑪雅（雷珍娜荷爾飾）全力發展事業。某日收到哈克來電，再度邀請他出席44歲生日派對，雖然他一再推搪，但在愛妻鼓勵下，老友久別重逢，生命從此改變。

瑪雅肯定丈夫桑尼對家庭的付出，同時認為全職爸爸亦應擁有屬於自己的me time，所以才建議他接受哈克邀請，重新感受昔日兄弟情誼。二人在沙漠露營期間，桑尼逐漸學懂如何走出舒適圈，例如在荒山野嶺「人有三急」，突遭獅子偷襲，被迫跟牠搏鬥；當他得悉哈克欠債，又主動代替對方受罰等。故事發展至此，劇情仍算合理。

其後桑尼得悉瑪雅的客戶阿曼多借故親近，於是醋意大發，聯同哈克上門「尋仇」，過程開始失控，二人做盡傻事，結果激嬲愛妻，導演此舉只為桑尼婚變提供合理解釋，問題是觀眾接受與否？例如瑪雅得悉夫婿借錢給好友還債，對於一個事業有成且夫妻關係和睦的她來說，區區4萬幾美元（約30多萬港元）就足以令她大發雷霆，然後帶同子女離家出走？

兩男角毫無火花

由於劇情太過薄弱，導演唯有出盡法寶，中場請來英國男歌手Seal客串，在派對上跟桑尼合唱，既可拖延時間，順便為桑尼跟哈克「為錢反目」埋下伏線，可是理由實在牽強，最後為了大團圓結局，二人隨便找個藉口一笑泯恩仇，看得觀眾傻眼。

看罷《爸爸Me Time》，很難令人相信約翰漢堡正是《非常外父揀女婿》及《非常索凸務》等荷李活笑片系列的著名編劇，皆因兩者水準相差太遠，雖然《爸爸Me Time》仍以家庭為本位，但是內容空洞無物，表面上探討「男主內、女主外」的婚姻關係，可惜着墨不多，夫妻幾場對話都如水過鴨背，說不出所以來，只好繼續大玩「屎尿屁」等粗俗笑話，藉以填補空白，例如奇雲赫特在廚房踩中龜屎而滑倒，導演似乎擔心觀眾不再覺得好笑，於是在數分鐘後，再讓奇雲重複跌低，如此尷尬的笑點，不禁令人聯想起上世紀八九十年代的7日鮮港產片，過時得令人笑不出口。

《爸爸Me Time》另一賣點是同性友情，奇雲赫特跟麥克華堡演來毫無化學作用可言，前者一貫誇張表情，原本可為後者的冷靜超脫，營造「一凹一凸」的odd couple式有趣對比，偏偏就是擦不出火花，最後變成各有各演，觀眾遑論投入，白白浪費了卡士。